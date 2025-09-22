‘게임문화로 물든 판교’…GXG 2025 성료, 3만8000명 방문

GXG 2025 현장 모습. 게임문화재단 제공

게임문화축제 GXG 2025(게임컬처X제너레이션 2025)가 우천에도 불구하고 많은 시민의 관심과 참여로 성황리 막을 내렸다.

22일 게임문화재단에 따르면 지난 19∼20일 성남시 판교역 광장 일대에서 이틀간 GXG 2025가 열렸다.

GXG 2025는 게임음악 경연대회: 두 번째 GXG 사운드 트랙을 포함해 무대 프로그램, 체험 프로그램, 전시 프로그램, GXG 컨퍼런스, GXG 컬래버레이션을 통해 다채롭고 풍성한 체험 거리를 제공했다.

올해 2회를 맞았던 GXG 사운드트랙에서는 P의 거짓 모티브로 경연대회에 참가한 우주골치클럽이 상금 1000만원의 주인공이 되며 최종 승자가 됐다. 이번 대회는 총상금 2200만원 규모로 진행됐으며, 본선에는 7팀이 올라 치열한 경연을 펼쳤다. 대상을 차지한 우주골치클럽은 “오랜 시간 모티브 게임을 표현하기 위해 공들인 곡이 결과로 이어져서 기쁘고, GXG 사운드트랙을 계기로 열심히 활동을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

GXG 사운드트랙 대회 모습. 게임문화재단 제공

슈퍼셀 타운 현장 모습. 게임문화재단 제공

이외에도 젠레스 존 제로 체험존, 슈퍼셀 타운 등 GXG 2025에서만 만날 수 있던 특별한 체험 거리와 게임 AI 인사이트 세션부터 시각예술 전반을 관통하는 대중문화 토크를 진행했던 GXG 컨퍼런스 넥스트 플레이 위드 마이크로소프트 클라우드&AI(NEXT PLAY with Microsoft Cloud & AI)도 많은 참여와 큰 호응 속에 성료했다.

이번 행사에는 200여 개의 기관·기업이 참여했으며, 축제 기간 판교역 광장을 찾은 관람객 수는 약 3만8000명에 달할 것으로 예상된다고 GXG 운영사무국은 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]