SK, SKT 장기 우수 고객 홈경기 초청

사진=SK 나이츠 제공

SK 텔레콤이 농구 경기장으로 고객들을 초청한다.

SK텔레콤은 2025-2026 프로농구 시즌 을 맞아 장기 우수 고객을 대상으로 SK 홈경기 초청 이벤트를 시작한다고 밝혔다. 고객 초청 경기는 10월부터 11월까지 잠실학생체육관에서 열리는 일곱 차례의 SK 홈경기에서 진행되며, 추첨을 통해 총 1750명의 고객을 초청할 예정이다. 초청 대상은 SKT 가입 연수 10년 이상의 장기 우수 고객으로, 22일부터 오는 28일까지 SKT 스페셜 T 홈페이지에서 먼저 1, 2회차 초청 경기에 응모할 수 있다.

1회차 경기는 10월 17일, 2회차는 10월 19일 열리며 당첨된 고객에게는 총 2 매의 경기 관람 티켓을 제공한다. 이후 경기는 매회 순 차적으로 추첨이 진행된다. SKT는 경기가 잘 보이는 인기 구역 일부를 장기 우수 고객 전용 좌석으로 제공하 며 SK 나이츠 굿즈샵에서 사용할 수 있는 쿠폰과 고급 티백 세트도 증정한다.

SKT 마케팅전략본부 윤재웅 본부장은 “오랜 시간 함께해 주신 고객분들이 다양한 문화, 스포츠 행사를 통해 일상의 특별한 순간을 만들어 드릴 수 있도록 최선을 다 할 것”이라고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]