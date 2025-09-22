‘폭주기관차’ SK렌터카, 7연승 행진 달리며 PBA 팀리그 3라운드 조기 우승 확정

사진=PBA 제공

‘폭주기관차’ SK렌터카가 7연승 행진을 달리며 PBA 팀리그 3라운드 조기 우승을 확정했다.

21일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 3라운드 8일차서 SK렌터카가 하나카드를 세트스코어 4:2로 꺾었다.

3라운드 첫 경기에서 하림에게 패배한 이후 내리 7연승을 달린 SK렌터카는 7승1패(승점 21)를 기록하며 22일 에스와이의 최종전과 상관없이 조기 우승을 확정했다. 지난 시즌 챔피언결정전 우승을 비롯해 두 차례 라운드 우승을 차지한 SK렌터카는 이번 시즌 2라운드에선 8위로 다소 부진했지만, 3라운드에서 우승을 차지하며 강팀임을 입증했다.

3라운드 우승을 차지한 SK렌터카는 하나카드(1라운드 우승), 웰컴저축은행(2라운드 우승)에 이어 이번 시즌 3번째로 포스트시즌 진출권을 획득했다. PBA 팀리그는 정규리그 라운드 우승팀이 포스트시즌에 진출하며, 라운드별 우승팀이 중복될 경우에는 정규리그 종합 순위 기준으로 차순위 팀이 포스트시즌에 진출한다.

SK렌터카는 우승으로 향하는 길목에서 이번 시즌 단 한 차례도 이기지 못한 하나카드를 마주했다. SK렌터카는 1세트(남자복식)서 에디 레펀스(벨기에)-조건휘가 무라트 나지 초클루(튀르키예)-응우옌꾸옥응우옌(베트남)을 상대로 3이닝 만에 11:2로 승리하며 1세트를 따냈지만, 2세트(여자복식)에서 히다 오리에(일본)-조예은이 김가영-사카이 아야코(일본)에 3:9(3이닝)로 지면서 세트스코어 1:1이 됐다.

3세트 SK렌터카는 극적인 역전승을 만들어냈다. ‘리더’ 강동궁이 초클루를 상대로 6:13으로 끌려가던 상황에서 9이닝째 6점 하이런으로 12:13, 턱밑까지 쫓았다. 승기를 잡고 있던 초클루가 3이닝 동안 공타에 머문 사이, 강동궁이 11이닝째 남은 3점을 몰아치며 15:13으로 역전했다. 바통을 이어받은 응오딘나이(베트남)-강지은이 4세트(혼합복식)서 9:1(5이닝)로 완승을 거두면서 SK렌터카는 3라운드 우승까지 한 세트만 남겨놨다.

하나카드의 저항도 만만치 않았다. 5세트(남자단식)에 출전한 신정주가 레펀스를 11:6(5이닝)으로 잡아내며 한 세트를 만회했다. 6세트(여자단식)에선 이번 3라운드에서 6세트에 단 한 차례도 패배하지 않은 SK렌터카의 강지은(4전 4승)과 하나카드의 김가영(5전 5승)이 출격했다. 김가영이 3이닝부터 2-6 연속 득점으로 8:1까지 앞서며 7세트까지 1점만 남겨뒀지만, 강지은이 5이닝째 끝내기 하이런 8점을 달성하며 9:8로 역전승을 거뒀다. 강지은의 활약으로 SK렌터카는 세트스코어 4:2로 승리하며 우승을 확정했다.

이날 함께 진행된 경기에선 NH농협카드가 에스와이를 세트스코어 4:1로 제압하고 2위(6승2패·승점 17)로 올라섰으며, 웰컴저축은행도 하림을 4:2로 제치고 3연승을 질주해 3위(6승2패·승점 16)에 위치했다. 휴온스는 크라운해태를 풀세트 끝에 4:3으로 꺾고, 3연패에서 벗어났다.

대회 최종일인 22일에는 오후 12시30분 NH농협카드-하이원리조트 경기를 시작으로 오후 3시30분 하림-휴온스(PBA 스타디움), 크라운해태-하나카드(PBA 라운지) 경기가 펼쳐진다. 이어 오후 6시30분에는 우리금융캐피탈-웰컴저축은행, 오후 9시30분에는 에스와이-SK렌터카 경기가 진행된다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]