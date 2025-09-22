유한양행이 만든 ‘犬양제’… 윌로펫 신제품 7종 출시

윌로펫의 반려견 영양제 신제품 7종 제품 사진. 유한양행 제공

유한양행의 반려동물 토탈 케어 브랜드 ‘윌로펫’이 반려견의 생애주기와 주요 건강 기능별로 세분화한 종합 영양 보조제 7종을 출시했다고 22일 밝혔다.

연령별 3종(퍼피&주니어, 어덜트, 시니어)과 기능별 4종(기관지, 눈, 관절, 신장)으로 구성된 이번 신제품은 가수분해 단백질을 사용해 알레르기 유발을 최소화 한다. 아울러 3중 보호 개별포장을 도입해 빛, 수분, 산소를 차단하고 영양소의 안정성을 확보했다.

또한 츄어블 정제로 반려견의 기호성을 높였으며, 원료 함량을 투명하게 공개했다. 특히 정제 제형을 통해 영양소 성분을 일정하게 담아내고, 개별포장으로 영양 손실을 최소화했다.

유한양행 관계자는 “윌로펫은 단순한 사료 브랜드가 아니라 반려견의 전 생애 건강을 관리하는 토털 케어 브랜드로 자리매김하고 있다”며 “철저한 품질 기준을 바탕된 이번 영양제 7종은 반려동물 건강관리의 새 기준을 제시할 것”이라고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

