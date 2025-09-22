우즈표 음악세계 열린다…‘I’ll Never Love Again’ 강렬 티저 공개

가수 우즈(WOODZ)의 타이틀곡 ‘I’ll Never Love Again’의 뮤직비디오 티저가 공개됐다.

소속사 EDAM엔터테인먼트는 22일 0시, 우즈 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 디지털 싱글 ‘I’ll Never Love Again’의 타이틀곡 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

영상은 수트 차림의 우즈가 다양한 인물들에 둘러싸인 채 눈을 감고 서 있는 장면으로 시작한다. 음악이 고조됨에 따라 우즈는 공중으로 떠오르며, 화면 사이사이에는 공간을 서성이는 우즈, 손을 잡고 걸어가는 노년 부부, 갈등을 빚는 듯한 교복 차림의 커플 등이 등장하며 뮤직비디오 서사에 대한 기대감을 불러일으킨다.

이어 서로를 안고 있는 다양한 커플들의 모습이 빠르게 전환되며 몰입도를 높이고, ‘I’ll Never Love Again’이라 쓰여 있는 벽과 그 벽이 불타오르는 모습이 교차 편집되며 클라이맥스를 맞는다. 막바지에는 우즈의 샤우팅이 울려 퍼지고, 벽이 모두 불탄 뒤 불길이 사그라드는 장면으로 강렬한 여운을 남긴다.

24일 오후 6시 공개되는 ‘I’ll Never Love Again’은 우즈가 직접 작사, 작곡한 디지털 싱글로, 타이틀곡 ‘I’ll Never Love Again’과 지난 7월 비주얼라이저 영상으로 먼저 공개된 ‘Smashing Concrete’까지 총 2곡이 담긴다. 전역 후 첫 발매이자 약 2년 만에 선보이는 신보인 만큼, 우즈가 어떤 음악적 세계를 펼칠지 기대를 모은다.

