더킹덤, '컴백 D-1'…동양 판타지 '화월가' 티저 오픈

컴백을 하루 앞둔 더킹덤이 티저 영상을 공개하며 컴백 기대감을 높였다.

그룹 더킹덤(The KingDom)은 22일 0시 공식 SNS를 통해 스페셜 앨범 'The KingDom: the flower of the moon'(더 킹덤: 더 플라워 오브 더 문)의 타이틀곡 '화월가' 퍼포먼스 비디오 티저를 선보였다.

공개된 영상은 한국 전통 가옥을 배경으로 시선을 사로잡았다. 더킹덤 멤버들은 한복을 차려입고 부채를 활용한 퍼포먼스로 강렬한 인상을 남겼다. 동양적 색채와 현대적 감각이 어우러진 연출에 웅장한 국악 사운드가 더해져 곡의 분위기를 한층 고조시켰다.

이번 앨범은 오랜 시간 응원을 보내준 팬덤 '킹메이커'를 위한 더킹덤의 특별한 선물이다. 더킹덤은 기존 세계관의 틀에서 잠시 벗어나 팬들에게 전하고 싶은 진심을 음악에 담았다.

새 타이틀곡 '화월가'는 밀양아리랑 선율과 K팝의 에너지가 만난 곡이다. 가야금, 대금, 꽹과리, 해금 등 국악기와 오케스트라의 협연으로 웅장한 스케일을 자랑한다. 여기에 더킹덤의 폭발적인 보컬이 어우러지며 전통과 현대를 관통하는 강렬한 매력을 완성했다.

더킹덤은 2021년 데뷔 이후 7부작 'History Of Kingdom' 세계관을 선보이며 '시네마틱돌'이라는 수식어를 얻었다. 매 앨범마다 음악, 퍼포먼스, 영상미를 하나의 서사로 엮어내며 국내외 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 4세대 아이돌 중 최초로 미국 아마존 뮤직 5개 차트 1위를 석권했고, 빌보드 '월드 디지털 송 세일즈' 차트 TOP10에 3연속 진입하며 글로벌 영향력을 확장하고 있다.

