‘개콘’ 2년 연속 한일 웃음 교류…언어 장벽 뛰어넘었다

한국과 일본의 개그맨들이 2년 연속 한일 웃음 대잔치를 벌였다.

지난 21일 방송한 KBS2 '개그콘서트 IN JAPAN'에서는 지난해에 이어 또 다시 '개그콘서트' 팀이 일본 도쿄를 찾아 재일교포, 한국 코미디 팬 등 1000여 명의 관객들과 함께 언어의 장벽을 뛰어넘은 웃음 축제를 개최했다.

'데프콘 썸 어때요'에서는 일본 개그맨 요시무라 타카시가 깜짝 출연해 조수연, 신윤승과 호흡을 맞췄다. 그는 조수연을 보고 일본 유명 개그맨 "데가와 테츠로 씨 맞죠?"라고 질문해 웃음을 자아냈다. 이어 일본에서도 인기 있는 걸그룹 유니스 멤버들이 등장, 조수연과 함께 걸그룹 연습생이었다는 설정으로 재미를 더했다.

이번 특집을 위해 8년 만에 부활한 코너 '베테랑'은 한국어를 몰라도 즐길 수 있는 직관적인 웃음을 선사했다. 김회경, 임종혁, 심문규가 연극을 선보이는 과정에서 예상치 못한 음향 효과가 흘러나오고, 그 소리에 맞춰 순발력 있게 연기하는 모습을 보여주며 일본 관객들의 폭소를 자아냈다.

'베테랑'에 대해 '레인보우' 이케다 나오토는 "말이 안 통해도 재밌는 개그였다"라고 호평했고, '3시의 히로인' 후쿠다 마키는 "음향에 맞춰 동작을 바꾸는 게 어려울 것 같은데 그걸 해내는 게 정말 대단했다"라고 칭찬을 아끼지 않았다.

다른 코너들에 대해서도 호평 일색이었다. 특히 일본 여행을 소재로 피싱을 시도하는 어설픈 사기꾼들의 이야기를 다룬 '황해 2025'와 남자들의 이해 못 할 행동을 다룬 '남자들의 수명이 짧은 이유'에 대해서는 "일본인에게도 굉장히 공감 가고 재밌는 코너였다"라고 밝혔다. 문화적 차이, 언어의 차이가 있어도 웃음에는 국경이 없다는 것을 증명한 순간이었다.

일본 측에서도 수준 높은 무대가 펼쳐졌다. TBS '킹 오브 콩트' 6년 연속 톱8에 든 슬랩스틱 콤비 이누는 '좀비 세상의 맞춤형 피트니스'로 몸개그를 선보였고, 데뷔 25년차 5GAP은 일본 특유의 상상력이 가득한 캐릭터 개그 '우리동네 괴짜 히어로'로 시청자들의 눈도장을 찍었다.

