웬디, 첫 솔로 월드투어 서울서 포문…무반주 가창→드라마 OST 메들리 ‘풍성’

가수 웬디가 글로벌 여정의 서막을 올렸다.

웬디는 지난 20일부터 21일까지 이틀간 서울 중구 장충체육관에서 '2025 웬디 첫 번째 월드 투어 '위얼라이브' 인 서울'('2025 WENDY 1st WORLD TOUR 'W:EALIVE' IN SEOUL')을 개최, 솔로 아티스트 역사의 한 페이지를 팬들과 함께 써 내려갔다.

웬디는 'Fireproof'로 콘서트의 시작을 알렸다. 특히 무반주 상태에서 'Fireproof'를 파워풀한 목소리로 소화해 이목을 사로잡았다. 이어 'Hate²', 'Queen Of The Party' 등 에너제틱한 곡들로 현장의 열기를 뜨겁게 달궜다.

이후 웬디는 다채로운 음색을 들려주는 무대들을 선보였다. 'Why Can't You Love Me?', 'Best Ever', 'Chapter You', 'His Car Isn't Yours', 'Better Judgement', 'Vermillion' 등으로 사랑스러운 에너지뿐만 아니라 짙은 감성도 전달했다.

뿐만 아니라 웬디는 'Like Water', 'When This Rain Stops' 등 폭발적인 고음과 탄탄한 가창력이 돋보이는 무대로 깊은 여운을 선사했다. 최근 발매한 미니 3집 'Cerulean Verge(세룰리안 버지)'의 수록곡인 'Believe' 무대에선 섬세한 감정 표현과 감각적인 무대 연출로 몽환적인 분위기까지 자아냈다.

드라마 OST 메들리 무대에서도 웬디는 풍성한 음악적 매력을 드러냈다. 'Goodbye', '슬픔 속에 그댈 지워야만 해 (Because I Love You)', 'What If Love', '나를 신경 쓰고 있는 건가', '두 글자' 등이 차례로 이어지며 현장을 색다른 감성으로 물들였다.

이어 '공항로', 'Light Me Up', 'Wish You Hell', 'Cerulean Verge'의 타이틀곡 'Sunkiss'('썬키스')까지 선보인 웬디. 콘서트 마지막이 다가온 가운데 웬디는 'Best friend', '초행길(The Road)'까지 진행하며 팬들에게 특별한 감동을 안겨줬다.

이후 웬디는 팬들의 뜨거운 앙코르 요청에 다시 무대로 복귀했다. 그는 'EXISTENTIAL CRISIS'를 열창함과 동시에 팬들과 가까이 호흡하며 화려한 피날레를 장식했다.

이번 서울 공연으로 솔로 첫 월드 투어 '2025 WENDY 1st WORLD TOUR 'W:EALIVE'의 시작을 알린 웬디. 그는 오는 10월 3일 타이베이를 시작해 홍콩, 도쿄, 샌프란시스코, 패서디나, 슈거랜드, 시카고, 브루클린, 워싱턴디시, 애틀랜타, 방콕, 쿠알라룸푸르, 마카오, 마닐라 등 세계 곳곳을 누비며 현지 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

