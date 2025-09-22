신승훈, 싱어송라이터 역량 총동원한 정규 12집…기대 포인트 3

가수 신승훈이 그동안의 음악적 역량을 총동원한 정규 앨범을 선보인다.

신승훈은 오는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 12집 'SINCERELY MELODIES'를 발매한다.

'신승훈 음악'의 정수를 오롯이 녹여낸 총 11개 트랙이 수록된 가운데, 다음은 'SINCERELY MELODIES'를 기대할 수밖에 없는 세 가지 이유다.

▲ 음악적 도전 : 마음으로부터 완성된 멜로디

'SINCERELY MELODIES'는 신승훈이 데뷔 35주년을 기념해 약 10년 만에 선보이는 정규 앨범이다. '마음으로부터 완성된 멜로디'라는 의미의 앨범 타이틀처럼, 신승훈이 전곡 프로듀싱과 작곡에 참여하며 진정성을 더했다.

특히, 신승훈은 지금껏 이룬 음악적 성취에 안주하기보다, 또 한 번의 음악적 도전을 택했다. 신승훈은 'SINCERELY MELODIES'에 다양한 장르를 수록해 폭넓은 스펙트럼을 과시한다.

▲ 음악적 서사 : 싱어송라이터 역량 응축

'SINCERELY MELODIES'에는 더블 타이틀곡 '너라는 중력'과 'TRULY'를 포함해 'She Was', 'Luv Playlist', '별의 순간', '이별을 배운다', '끝에서, 서로에게', '그날의 우리', 'With Me', 'About Time', '저 벼랑 끝 홀로 핀 꽃처럼' 등 총 11개 트랙이 수록됐다.

신승훈은 싱어송라이터로서의 역량을 응축해 한 편의 웰메이드 영화를 보는 듯한 감동을 선사할 전망이다. 오랜 시간 고심 끝에 완성된 정규 앨범인 만큼 한 곡 한 곡 저마다의 음악적 서사가 살아 숨 쉰다.

▲ 음악적 깊이 : 삶에 대한 깊은 성찰

더블 타이틀곡 '너라는 중력'과 'TRULY'는 신승훈의 삶에 대한 깊은 성찰을 담아낸 서정적인 노랫말로 감동을 배가할 예정이다. 사랑과 이별 그 자체에 대한 신승훈만의 깊어진 태도를 만날 수 있다.

이를 입증하듯, 신승훈은 오늘(22일) 공식 유튜브 채널을 통해 더블 타이틀곡 중 하나인 '너라는 중력'의 리릭 비디오 티저를 공개했다. '기적은 없다 믿었던 내게 / 기적이 되어준 너', '너의 다정한 마음 닮아서일 거야' 등 신승훈의 감미로운 목소리에 더해진 애틋한 감성의 가사가 완곡에 대한 기대감을 끌어올렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

