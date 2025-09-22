“전과는 확실히 다르다”… 부상서 회복한 안혜진, 하나씩 보완해 나간다

21일 페퍼저축은행전에 출전한 안혜진. 사진=KOVO 제공

안혜진이 21일 페퍼저축은행전에서 볼을 올리고 있다. 사진=KOVO 제공

“통증이 없다면 거짓말이다. 하지만 그전과는 확실히 다르다.”

지긋지긋했던 부상에서 회복했다. 이제 서서히 감각을 되살리는 일만 남았다. 안혜진(GS칼텍스)이 다시 뛴다. 안혜진은 지난 21일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵) 여자부 조별리그 A조 페퍼저축은행과의 경기에 나섰다. 이날 경기에서 매 세트 선발로 나오면서 중심을 잡았다.

2016∼2017시즌 V리그에 데뷔한 안혜진은 국가대표 세터로 성장하며 주목받았다. 하지만 부상이 발목을 잡았다. 2023년 7월에 왼쪽 어깨 관절 탈구로 수술을 받았다. 지난 시즌에는 무릎 연골 수술을 받았다. 지난 시즌 막판 V리그 정규리그 복귀전을 치렀다. 17경기에서 39세트를 소화했다.

하지만 그 당시에는 부상에서 완전하게 회복한 상태는 아니었다. 선수의 강력한 의지 덕분이었다. 안혜진은 지난 7월까지 재활에 집중했고 마침내 선수들과 훈련하면서 몸을 끌어올리기 시작했다.

안혜진에게 이번 KOVO컵은 실전 감각을 끌어올릴 수 있는 절호의 기회다. 안혜진은 “연습할 때는 나쁘지 않다고 생각했다. 오늘 경기를 통해서 경기 감각이 떨어졌다는 걸 많이 느꼈다”며 “남은 경기를 더 신경 써서 공격수들과 호흡을 맞추겠다”고 의지를 다졌다.

통증이 완전 없진 않다. 하지만 굴하지 않는다. 그는 “앞으로는 이렇게 해야한다고 생각하고 준비를 하겠다”고 힘줘 말했다.

하나씩 보완해 나간다. 안혜진은 “서브를 날리면 (볼이) 많이 흔들리면서 가야 하는데, 그냥 사람 앞으로 가는 느낌이다. 더 연습해야 한다”고 했다. 이어 “리시브도 많이 흔들렸다. 그러다보니 속공 타이밍도 안 맞았다. 저도 급해졌다. 다음에는 더 빨리 뛰어다니면서 맞춰보겠다”고 강조했다.

안혜진이 KOVO컵에서 컨디션을 끌어올려 비상할 수 있을지 관심을 모은다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

