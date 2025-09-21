[BIFF현장] 양조위, BIFF 참여 D-3…행사 일정은?

일디코 에네디 감독의 신작 사일런트 프렌드에 출연한 배우 양조위가 2022 부산국제영화제 올해의 아시아영화인상 수상자로 참가한 이래 3년 만에 다시 부산을 찾는다.

영화는 일디코 에네디 감독 특유의 섬세한 연출과 양조위의 한층 더 깊어진 연기가 돋보이는 작품이다. 홍콩과 아시아를 대표하는 아이콘이자 세계 영화사의 대표적인 인물로 대중의 사랑을 받아온 양조위의 방문은 무르익어가는 부산국제영화제 현장의 열기를 한층 더 북돋울 것으로 기대된다.

양조위는 오는 24일 오후 3시30분 영화의전당 소극장에서, 25일 오후 7시30분 영화의전당 중극장에서 사일런트 프렌드 GV를 통해 관객과 만남을 가진다.

이어 영화의전당 BIFF 야외무대에서 열리는 오픈 토크를 통해 신작 사일런트 프렌드와 연기 전반에 대한 진솔한 대화를 나누는 시간을 갖는다. 오픈 토크 일정은 추후 홈페이지에 공개될 예정이다.

한편, 제30회 부산국제영화제는 지난 9월 17일 영화의전당에서 성황리에 막을 올렸으며, 오는 9월 26일까지 풍성하고 다채로운 프로그램으로 관객들과 만난다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

