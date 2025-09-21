안세영 이어 김원호-서승재도 웃었다… 중국 마스터스 우승으로 7승

배드민턴 서승재(앞)-김원호 조. 사진=신화/뉴시스

안세영(삼성생명)에 이어 배드민턴 남자복식도 중국 마스터스에서 정상을 차지했다.

세계 1위 김원호-서승재(이상 삼성생명) 조는 21일 중국 선전 아레나에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 슈퍼 750에서 정상을 차지했다. 사트윅사이라즈 란키레디-치라그 셰티(7위·인도)와의 결승전에서 2-0(21-19 21-15)으로 승리를 거뒀다.

올 시즌 7번째 우승이다. 말레이시아오픈(슈퍼 1000), 독일오픈(슈퍼300), 전영오픈(슈퍼 1000), 인도네시아오픈(슈퍼 1000), 일본오픈(슈퍼 750), 세계선수권대회에 이어 우승컵을 거머쥐었다.

지난 1월 말레이시아오픈 당시 준결승에서 맞붙었던 란키레디-셰티를 다시 한번 꺾었다. 통산 상대 전적에서 2승 무패다.

서승재는 2연패다. 지난해 진용(요넥스)과 함께 중국 마스터스를 제패한 바 있다. 올해는 김원호와 호흡을 맞췄다.

접전이었다. 한국은 19-19에서 2연속 득점을 내며 1세트를 따냈다. 2세트에도 비슷한 양상이 이어졌다. 하지만 승자는 한국이었다. 박빙이 펼쳐지던 17-15에서 4연속 득점을 하면서 끝내 인도를 따돌렸다.

한국은 이번 대회에서 여자단식 안세영(삼성생명)과 남자복식 김원호-서승재 조가 정상을 차지했다. 여자복식 김혜정-공희용은 자이판-장수셴(중국)과의 결승에서 1-2로 져 준우승에 머물렀다.

