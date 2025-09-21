[BIFF 현장] 日 천만영화 ‘국보’, 부산서 큰 환호…이 감독 “고민한 부분은”

[부산=뉴시스] 박진희 기자

‘국보’ 이상일 감독이 일본서 천만 관객을 돌파한 소감을 전했다.

21일 부산 해운대 영화의전당 야외무대에서 ‘국보’ 오픈 토크가 진행됐다. 이날 현장에는 재일 한국인인 이 감독을 포함해 깜짝 등장으로 큰 환호를 받은 배우 요시자와 료, 쿠로카와 소야가 합류해 씨네필과 만났다.

영화는 ‘춤추는 대수사선2: 레인보우 브릿지를 봉쇄하라’(2003)를 이어 일본 실사 영화 역대 흥행 순위 2위를 달성했다. 이날 이 감독은 일본내 기록에 대해 “1위가 되면 기쁠 거 같다. 이 영화는 TV 드라마, 만화에서부터 시작한 작품이 아니다. 전통적인 문화의 영화라 일본 관객이 많이 보는 것에 대해 놀라웠다”라고 말문을 열었다.

이어 “가부키는 어느 나라 사람이라도 아름다움이나 전통의 시간(400년), 역사를 느끼게 되는 예술이다. 나라와 인종에 관계없이 감동을 받을 수 있다”라며 “사실 일본 사람들도 가부키를 많이 보지 않는다. 어떻게 하면 새롭게 예술을 받아들일 수 있을까를 고민했다”라고 설명하며 작품에 대한 애정을 나타냈다.

한편, ‘국보’는 제30회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청됐다. 갈라 프레젠테이션 섹션은 세계적인 거장들의 신작 또는 화제작을 상영하는 섹션으로, 지난 28회에서 고레에다 히로카즈 감독의 영화 ‘괴물’이 초청된 바 있다.

재일 한국인이 일본 실사 영화 흥행의 역사를 바꾼 것에 대해 전 세계도 주목하고 있는 가운데 제98회 미국 아카데미상 국제장편영화상 일본 대표작 출품 소식도 알렸다. 국내 하반기 개봉 예정.

