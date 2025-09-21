[BIFF 현장] 日서 천만 등극 ‘국보’, 요시자와 료 “1년 반동안 한 역할에 시간 쏟아”

[부산=뉴시스] 박진희 기자

‘국보’ 이상일 감독과 배우들이 부산을 들썩였다.

21일 부산 해운대 영화의전당 야외무대에서 ‘국보’ 오픈 토크가 진행됐다. 이날 현장에는 재일 한국인인 이 감독을 포함해 깜짝 등장으로 큰 환호를 받은 배우 요시자와 료, 쿠로카와 소야가 합류해 씨네필과 만났다.

영화는 ‘춤추는 대수사선2: 레인보우 브릿지를 봉쇄하라’(2003)를 이어 일본 실사 영화 역대 흥행 순위 2위를 달성했다

이 감독 인터뷰 중반, 가부키에 일생을 바친 주인공 키쿠오 역의 요시자와 료와 그의 아역으로 분한 쿠로카와 소야가 현장에 등장해 객석의 뜨거운 박수를 받았다. 특히 두 배우는 한국어로 자기소개를 해 행사를 준비한 진지함을 엿보게 했다.

요시자와 료는 “1년 반이라는 시간동안 한 역할을 위해 시간을 쏟는게 드문 일”이라며 “실제 가부키 배우 발끝에도 못 미치는 실력이라 연습을 하면 할수록 얼마나 훌륭한 분들인지 실감하게 됐다. 그때는 할 수밖에 없단 고집을 갖고 했다. 이제까지 해온 작품과 비교할 수 없을 정도로 각오가 필요했다”라고 전했다.

더불어 “감독님이 얄미웠다. 어렵고 불가능한 주문을 했다. 하지만 한편으로 그 주문은 ‘연기자가 극복할 수 있다’는 절대적 신뢰라 생각했다. 엄격한 감독님의 안에서 사랑을 느낄 수 있었다”라고 촬영 당시를 떠올렸다.

[부산=뉴시스] 박진희 기자

이 감독은 “처음 배우들이 가부키 실제 연습하는 걸 보고 절망적인 기분이었다. 하지만 배우들이 포기하지 않고 연습을 많이 했다. 요시다는 국보라는 인물을 연기해야 해서 고도의 연습을 해온 것이다. 예술을 고도로 추구하는 실루엣과 표정을 잘 표현했다. 영화를 본다면 이 말을 이해하게 될 것”이라고 배우들에게 애정을 나타냈다.

한편, ‘국보’는 제30회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청됐다. 갈라 프레젠테이션 섹션은 세계적인 거장들의 신작 또는 화제작을 상영하는 섹션으로, 지난 28회에서 고레에다 히로카즈 감독의 영화 ‘괴물’이 초청된 바 있다.

재일 한국인이 일본 실사 영화 흥행의 역사를 바꾼 것에 대해 전 세계도 주목하고 있는 가운데 제98회 미국 아카데미상 국제장편영화상 일본 대표작 출품 소식도 알렸다. 국내 하반기 개봉 예정.

부산=최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]