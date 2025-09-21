[월드 웰니스페어 2025] “韓 치유자산·의료 경쟁력 결합…K-웰니스 미래 밝아”

“심신을 함께 돌보는 K웰니스는 앞으로 전 세계가 주목하는 여행콘텐츠로 자리잡을 것입니다.”(김세원 한국문화관광연구원장)

코로나19 이후 관광의 축이 ‘회복·치유’로 옮겨가는 가운데 김세원 한국문화관광연구원장은 세계비즈앤스포츠월드가 주최한 ‘월드 웰니스 관광페어 인 서울 2025’에 참석해 K-웰니스의 확장 가능성을 강조했다.

김세원 한국문화관광연구원장이 K웰니스 관광의 차별성에 대해 설명하고 있다. 김두홍 기자

행사장에서 만난 김 원장은 한국에서 가능한 ‘심신 통합형’ 웰니스는 다른 나라와 큰 차별점이라고 짚었다. 일상의 의식을 스토리텔링으로 엮고 의료·문화·서비스를 원스톱으로 묶는 클러스터 전략이 지역과 산업을 함께 살릴 해법이라고 진단했다.

-K-웰니스 관광, 앞으로 가치가 더 높아질 것이라고 보시나. 이유는.

“무엇이든 계기가 있다. K웰니스 성장도 코로나19 팬데믹이 결정적 계기가 됐다. 중세·근대 유럽에서 역병이 역사를 바꿨듯이 21세기에도 전 세계가 하나의 바이러스로 일상을 제약받으며 건강과 자유의 가치를 새삼 확인했다.

두 사람 이상 모임 금지, 밤 9시 통금 같은 제한을 겪으면서 신체뿐 아니라 ‘마음의 건강’을 어떻게 지킬 것인가가 화두가 됐다. 스마트폰과 초연결 사회 속에서 정신건강의 중요성은 더 커졌다. 연구원 차원에서도 피지컬 못잖게 마음챙김, 즉 마인드풀니스를 강조해왔다.

웰니스 산업의 ‘펀더멘털’이 매우 탄탄하다. 제 연구 ‘전통 불교문화유산을 활용한 한국 웰니스(wellness)관광 발전 방안 연구’에서도 이를 다룬 바 있다. 2022년 글로벌 웰니스 경제는 약 5.6조 달러 규모였고, 연평균 12.1%의 빠른 성장률을 보였다. 2027년까지도 연 8.6% 성장이 전망된다. 2024년 글로벌 웰니스 경제 보고서 기준으로 웰니스는 세계 GDP의 5.6%를 차지하고, 1인당 연간 웰니스 지출은 706달러 수준이다.

한국은 전통 한방, 발효음식, 온천, 명상 등 고유 치유자산을 보유했다. 이를 세계적 경쟁력의 현대 의료서비스와 결합할 수 있는 나라다. 그래서 K웰니스 관광의 가치는 앞으로 더 커질 수밖에 없다.”

-K웰니스 관광의 차별점은. 다른 나라와 어떻게 차별화할 수 있을지 궁금하다.

“한국의 가장 큰 강점은 심신 수련의 전통이 사회 전반에 깊게 스며 있다는 점이다. 단전호흡·국선도·태권도 모두 ‘정·기·신’을 함께 다스린다. 제 경우 전통 불교문화를 연구하며 한국적 웰니스의 잠재력을 다시 확인했다.

실제 불교문화가 현대적으로 재해석되며 젊은층에게 호응을 얻고 있다. 불교의 발우공양·사찰음식·다도·묵언·108배·단청 채색 등 무형유산은 그 자체로 심신치유를 목표로 한 웰니스 체험이다. 무엇보다 환경 보존과 공동체 상생을 중시하는 현대의 가치와 맞닿아 있다.

한의학도 중국의 중의학과는 다른 매력이 있다. 체질론을 바탕으로 개인 맞춤형 치유를 강조하는 철학은 서양의 일률적 접근과 선명히 대비된다. 최근의 K팝을 주제로 한 케이팝데몬헌터스 애니메이션 속 한약방 묘사처럼 대중문화에 자연스럽게 녹아드는 것도 매력을 높이는 요소다.

무엇보다 소비자 위주의 경험이 가장 큰 강점이다. 다른 나라의 경우 사실 패키지 여행 프로그램도 공급자 위주로 되어 있지 이용하는 소비자 위주의 체계는 아니다. 그런데 한국은 소비자 위주의 매니지먼트 관점이 정말 중요한 요소다. 진짜 중요. 치유관광뿐 아니라 웬만한 병원도 이미 그런 서비스에 나서고 있다보니 이 자체가 큰 강점이 된다.”

-관광에서 ‘스토리텔링’의 중요성을 강조했다. K-웰니스·치유관광에도 적용될지.

“충분히 가능하다. 웰니스는 본질적으로 슬로우 라이프를 지향한다. 한국 각 지역의 사찰, 전통 발효음식과 특산물은 기다림과 정성, 즉 ‘느림의 미학’을 고스란히 품고 있다.

우리나라를 대표하는 음식은 대부분 발효식품이 많다. 패스트푸드처럼 바로 나오지 않고 모두 시간이 걸리지 않나. 음식이 만들어질 때까지 기다리면서 지켜보는 것 자체가 웰니스다. 각각의 특산품이 지역마다 다르기 때문에 이를 콘텐츠화 하는 것 자체가 지역 균형 발전 면에서도 훌륭할 것이라고 본다.

논문을 쓰면서 불교를 많이 이야기한 것도 이같은 맥락에서다. 불교의 수행 방식은 불교 신자가 아니라도 종교 의례를 넘어 삶의 태도를 가다듬는 지혜로 이어진다. 발우공양처럼 음식을 남기지 않는 절제된 식습관, 가부좌를 틀고 묵언 수행을 이어가는 차분한 자세, 그리고 108배와 같은 반복적 수행은 건강과 학문적 성찰을 돕는 수행법으로 받아들일 수 있다. 게다가 사찰의 경우 모두 명당에 있다. 우리나라의 아름다운 자연까지 만끽할 수 있지 않겠나.

한국의 다도, 단전호흡, 채식 같은 전통적 생활 방식도 다른 문화권 관광객에게는 흥미로운 분야다. 이들 요소는 빠르게 흘러가는 현대 사회 속에서 ‘천천히 가는 법’을 몸소 알려준다.”

-한국을 찾았을 때 외국인 관광객들에게 의외의 요소가 힐링된다고 하더라.

“그렇다. 이와 관련 무형문화유산을 ‘리츄얼(ritual)’로 재해석하는 것도 중요하다고 본다. 우리에겐 일상적인 요소들이 외국인에게 신선한 치유의 의식이 될 수 있다.

예를 들어 한국의 식문화에는 젓가락과 숟가락을 함께 사용하는 독특한 전통이 있다. 중국은 젓가락 위주로, 일본은 숟가락을 거의 쓰지 않고 그릇을 들고 먹는다. 반면 한국은 밥과 국, 반찬을 조화롭게 즐기기 위해 수저 문화를 발전시켜왔다. 이는 단순한 식도구 사용을 넘어 ‘어떻게 음식을 나누고 맛보는가’에 대한 생활의 지혜이자 리츄얼로 확장될 수 있다.

삼겹살을 구워 함께 싸 먹는 방식, 막걸리를 나누어 마시는 문화 역시 단순한 식사가 아니라 사회적 의례로 발전시킬 여지가 있다. 전통주와 음식을 둘러싼 리츄얼을 하나하나 만들어내는 것은 한국 문화의 가치를 세계적으로 알리는 중요한 통로가 될 수 있다.

이를 활용할 경우 단순 체험을 넘어 수백 년 간 이어진 수행 문화와 자연 속 공동체 치유의 이야기를 입히면 체험의 깊이가 더욱 짙어질 것이다.

K-웰니스는 ‘건강’을 넘어 삶의 태도와 철학을 담고 있다. 불교의 발우공양처럼 남김 없이 먹는 수행, 사찰에서 이어진 묵언·108배, 다도의 느린 호흡은 모두 한국적 치유자산이다.

빠른 속도에 지친 현대인이 한국에서 천천히 걷고 숨을 고르며 자신을 돌아보는 경험을 한다면 그것이야말로 진정한 치유관광이 아닐까 싶다. 여기에 의료관광이 더해져 실제 ‘치료’까지 할 수 있다. 연구원은 이런 자산을 발굴해 세계와 연결하는 든든한 플랫폼이 되려 한다.”

-K웰니스 성장을 위해 한국문화관광연구원의 목표는.

“연구원은 단순한 현황 분석을 넘어 제도·정책 설계를 주도한다. 올해 상반기 국회에서 치유관광 관련 법이 통과된 것도 이런 노력이 축적된 결과다. 우리 연구진들은 치유·의료관광 융복합 클러스터, 해양·해수치유 같은 새로운 모델을 꾸준히 제안해왔다.

저희의 ‘치유(웰니스)·의료관광 융복합 클러스터 중간평가 지표에 관한 연구(2024)’에서 보듯이 평가 지표 고도화–현장 데이터 수집·분석–클러스터 성과관리의 체계를 정교화하고 있다. 초연결시대일수록 사람들은 더 큰 쉼을 원한다. K-웰니스는 유행이 아니라 대세가 될 수밖에 없다.

한국은 패키지 구성 능력이 탁월하고 CRM(고객관계관리) 철학이 서비스 현장에 깊게 배어 있어, 의료·웰니스·전통문화·K-컬처를 ‘원스톱’으로 경험하게 할 수 있는 게 큰 강점이다. 우리 연구원의 목표는 이러한 자산을 모아 ‘한국형 웰니스 관광’을 글로벌 표준으로 정립하는 것이다.”

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

