다듬고 칠하고 두드리고…“학창 시절로 돌아간 듯 마음 편안”

“이렇게 오일 닦는 작업, 하루 종일도 할 수 있겠는데요.”(30대 직장인 이유나 씨)



꼭 몸을 움직이고 땀을 흘려야지만 웰니스를 실현할 수 있는 게 아니다. 무언가에 몰입함으로써 머리를 비우는 것도 하나의 명상이 되고 그 자체가 웰니스다. 이같은 경험을 느껴볼 수 있는 시간이 펼쳐졌다. 지난 19일 용산 공간 오즈에서는 ‘월드 웰니스관광페어 인 서울 2025’의 ‘크래프티드 루츠(Crafted Roots)’ 공예 워크숍 프로그램이 펼쳐졌다. 이날 12명의 참가자들은 나무조각을 사포로 문지르고 오일을 바르며 몰입의 시간을 가졌다.

19일 서울 용산구 공간 오즈에서 열린 '월드 웰니스 관광페어 인 서울 2025'에서 감각공예단의 조각보로 나를 엮는 우드 트레이 워크숍을 하고 있다. 김두홍 기자

정다솔·이자연 감각공예단 공동 대표가 진행한 이번 프로그램은 전통 조각보 문양에서 영감을 얻은 우드 트레이를 제작해보는 체험을 할 수 있었다. 해당 프로그램은 한국공예·디자인문화진흥원이 선정한 오늘의 전통 예비창업 공모전에 발탁된 바 있다.



참가자들은 애쉬, 월넛, 체리, 레드오크 등 좋아하는 색깔의 목재 조각 4개를 골랐다. 이후 이들 조각을 사포로 문질러 균일하게 다듬고 여기에 오일을 칠해 광택을 더했다.



이날 준비된 나무조각들은 감각공예단 대표들이 직접 하나하나 손질한 것이다. 일부러 새로운 나무를 찾기보다 공방에서 목공 후 남은 자투리 나무를 사용했다. 이들 나무를 모아 붙이고 틀에 끼우면 각자의 취향이 묻어난 조각보 무늬의 트레이가 탄생한다.



서울에서 직장을 다니는 이재현 씨와 한보연 씨는 “저같은 똥손(손재주가 없는 사람을 이르는 신조어)도 이렇게 만들어낼 수 있다니 감동”이라고 말했다.



고창영 아침편지문화재단 및 깊은산속 옹달샘 대표도 이날 행사장을 찾았다. 그는 “먹고 사는 일상이 바쁘다보니 이렇게 무언가를 만들 기회가 많지 않다”며 “작업을 하다보니 학창시절 미술 수업에 참여하는 기분도 들고 편안한 기분이 들더라”고 소감을 밝혔다.



이번 공예 프로그램의 흥미로운 점은 각자 집중하게 되는 단계가 제각기 다르다는 점이었다. 혹자는 사포질에서, 또 다른 참가자는 나무에 바른 오일을 닦는 과정에서, 나무망치로 목재 조각을 치는 과정에서 몰입을 느꼈다고 말했다. 이재현 씨는 “의외로 나무 틀을 세워서 탁 꽂아 트레이 형태가 완성됐을 때 기분이 좋았다”고 전했다.



이자연 감각공예단 대표는 “목재라는 자연물을 만지면서 작업하다보니 만드는 즐거움을 많이 느끼는 시간이 되신 것 같다”며 “이번 참가자들이 모두 집중하시는 것 같아서 기뻤다. 촉각, 나무의 향, 이를 손질하는 과정 등에서 힐링을 느끼신 것 같아 즐거웠다. 정성껏 만든 우드트레이가 일상에서 아름답고 실용적으로 사용되시길 바란다”고 밝혔다.

