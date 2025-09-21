불꽃 파이터즈 유희관vs서울고 에이스, 승자는?

불꽃야구 스틸컷. 스튜디오C1 제공

심상치 않은 분위기의 경기가 불꽃야구에서 펼쳐진다.

21일 스튜디오C1에 따르면 오는 22일 공개되는 야구 예능 불꽃야구 21회에서는 서울고의 맹렬한 기세에 맞불을 놓는 불꽃 파이터즈의 모습이 그려진다.

파이터즈 원투펀치에서 냥냥펀치(?)로 강등된 유희관은 점차 달아오르는 서울고의 방망이에 당황한다. 여기에 서울고의 기습적인 작전까지 이어지며 파이터즈는 더욱 궁지에 몰린다. 이에 유희관은 불꽃야구 창단 이후 최고 구속을 기록하며 투혼을 불태운다. 팽팽하던 분위기를 한방에 뒤집을 일도 발생하면서 경기의 향방은 알 수 없게 된다.

한편 서울고는 실질적 에이스를 마운드에 올린다. 여유로운 미소를 머금고 올라온 이 선수는 완벽한 체인지업을 구사하며 파이터즈의 눈을 휘둥그레지게 만든다. 차분하게 파이터즈를 상대하던 해당 투수는 “쉬워”라며 자신감 넘치는 모습을 드러내고, 그의 야심찬 프로젝트인 ‘박용택 삼진 잡기’에 나서며 경기의 긴장감을 끌어올린다.

마운드 위 고군분투 중인 유희관을 돕기 위해 파이터즈에서는 베테랑 내야즈가 나선다. 이대호, 김재호, 정성훈은 서울고의 끝없는 위협에 노련미로 대응한다. 오랜 경험이 축적된 수비력과 내야진 간 완벽한 호흡은 박수갈채를 부른다는 후문. 모두를 감탄하게 한 파이터즈의 찰떡 원 팀 모멘트가 기대된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]