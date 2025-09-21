김다미 속 모르고 허남준·신예은 데이트…삼각 멜로 시작

백번의 추억 스틸컷. JTBC 제공

김다미의 마음을 모르는 허남준이 신예은과 만나 데이트를 하면서 삼각 멜로에 불씨가 붙는다.

21일 드라마 ‘백번의 추억’(JTBC) 제작진은 서종희(신예은 분)와 한재필(허남준 분)의 만남이 담긴 스틸컷을 공개했다.

두 사람은 음악다방, 경양식집, 의류 매장까지 이어진 데이트 풀코스를 함께하며 서로에게 한층 가까워진 기류를 드러낸다. 하지만 종희는 지금껏 재필에게 관심을 보인 적 없었던 바. 그래서인지 여유로운 종희와 달리, 재필의 어색하고 긴장된 모습은 그에게도 사랑이 시작됐음을 짐작케 한다.

그러나 사전에 공개된 예고 영상에서는 종희가 영례로부터 받아든 재필의 쪽지를 찢어버리며 “난 연애 관심 없어. 그리고 걘 진짜 나에 대해서 아는 게 하나도 없잖아”라고 단호하게 선을 그어 의문을 자아낸다. 그럼에도 재필과의 데이트 후 마음의 변화가 있는 것인지, 그에 대해 묻는 영례에게 “이상하게 신경이 좀 쓰이긴 한다”라는 솔직하게 고백하는 장면이 이어져 궁금증을 유발한다.

과연 종희와 재필의 관계에 전환점이 생겨나는 것인지, 또 둘도 없는 친구와의 우정과 꿈 꿨던 운명이라 믿고 싶었던 첫 사랑 사이에서 이런 마음을 지켜봐야 하는 영례의 복잡한 심경은 어떻게 흘러갈지 관심이 집중된다.

제작진은 “마음이 엇갈린 쪽지를 받고 충격에 빠졌던 영례, 폭력을 당했던 과거 트라우마에 휩싸였던 종희, 부모에 대한 상처로 굳어 버렸던 심장이 다시 세차게 뛰기 시작한 재필, 서로의 마음도 모른 채, 각자 겪고 있는 청춘의 폭풍우가 이들을 예상치 못한 방향으로 이끈다. 기대해달라”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]