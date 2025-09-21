[황현희의 눈] 조롱과 풍자 대상 된 ‘영포티’

영포티라는 단어가 조롱의 대명사로 바뀌고 있다. 한때 ‘영포티(Young Forty)’는 중년의 새로운 이름표였다. 40대가 되었지만 여전히 젊음을 잃지 않고, 자기 관리와 자기 계발에 힘쓰며, 사회적으로도 인정받는 집단을 가리켰다. 광고와 잡지 속에서 영포티는 성공과 세련됨의 상징처럼 소비됐다. 그러나 지금 영포티라는 말이 불러일으키는 반응은 다르다. 더 이상 부러움과 존경이 아니라 피식 웃음과 조롱이 먼저 따라붙는다.

이런 변화에는 여러 이유가 있다. 가장 큰 원인은 현실과 이미지 사이의 간극이다. 자기 관리와 동안을 강조하지만 몸은 이미 세월의 무게를 보여준다. 필터로 덮은 사진과 과시적 생활은 온라인에서 공유되지만, 실제 모습은 감출 수 없다. 이런 불일치가 젊은 세대의 눈에는 억지스러움으로 다가가 자연스럽게 풍자의 대상이 된다.

문화적 풍경에서도 그 흔적은 쉽게 발견된다. 운동 후 올리는 인증샷, 주말마다 반복되는 산행 사진, 과도하게 보정된 SNS 이미지들은 ‘젊은 중년’을 증명하려는 몸부림처럼 보인다. 하지만 보는 이들에게는 자기만족 이상의 의미를 갖기 어렵다. 자기들만의 세계 속에서 서로를 치켜세우는 모습은 바깥 세대에게 공감보다는 거리감을 낳는다. 결국 이 모든 것은 SNS에서 비롯됐다고 해도 과언이 아니다.

정치적 맥락도 무시할 수 없다. 인터넷 커뮤니티 속에서 영포티는 특정 정치 성향과 결합된 이미지로 소비되고, 시대착오적 사고방식을 가진 집단으로 풍자된다. 영포티 입장에서는 억울한 측면도 있다. 윗세대처럼 확고한 기득권을 가진 것도 아니고, 젊은 세대처럼 자유롭지도 않은 ‘끼인 세대’이기 때문이다. 하지만 세대 갈등의 구도 속에서 영포티는 기득권의 또 다른 얼굴로 자리매김해버렸다.

결국 영포티가 조롱의 아이콘으로 변한 이유는 단순히 나이 때문이 아니다. 자기만족적인 젊음의 연출, 시대 변화와의 괴리, 정치적 상징으로의 소비가 겹치며 이미지가 전도된 것이다. 존경의 상징이었던 이름이 웃음거리로 바뀐 것은 사회가 세대 간 불신과 긴장을 해소하지 못한 결과이기도 하다.

그렇다고 영포티라는 이름이 끝난 것은 아니다. 진짜 젊음은 외모나 억지스러운 태도에서 나오지 않는다. 새로운 것을 배우고 받아들이는 태도, 변화를 두려워하지 않는 자세, 삶을 건강하게 이어가려는 꾸준함이야말로 중년을 젊게 만든다. 자기만족 속에서 안주하는 순간 조롱은 피할 수 없지만 성찰과 책임 속에서 젊음을 증명한다면 존중은 회복될 수 있다.

영포티라는 말은 여전히 유효하다. 다만 그것이 더 이상 외적 이미지의 포장이 아니라 내적 태도의 진정성으로 채워질 때에만 그렇다. 조롱으로 변해버린 이 이름을 되살릴 수 있을지는 결국 그 세대 스스로의 선택에 달려 있다.

