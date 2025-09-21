SSG, 구단 최초 시즌 20번째 만원 관중 달성…120만 향해!

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)는 21일 인천SSG랜더스필드에서 열린 두산과의 홈경기에서 구단 최초 시즌 20번째 만원 관중을 달성했다.

SSG는 오후 2시43분 기준 인천SSG랜더스필드의 좌석(2만3000석) 입장권을 모두 판매했다. 올 시즌 홈 67경기 만에 시즌 20번째 만원 관중이라는 새로운 이정표를 세웠다.

SSG는 전날 올 시즌 누적 관중 114만5502명을 돌파, 구단 최다 관중 기록을 새로 쓴 바 있다. 21일 경기까지 만원 관중(누적 관중 116만8502명)을 기록해 뜨거운 흥행 열기를 이어가고 있다. 이제는 구단 최초 120만 관중 달성을 눈앞에 두고 있다.

한편, 이날 경기에서는 ‘김광현 2000K 데이’가 진행됐다. 가족 시구·시타와 유소년 선수 초청을 비롯해 'KK로드·KK그라운드' 전시, 티켓 패키지, 커피차·응원부채 배포 등 다양한 팬 참여 프로그램을 통해 대기록의 의미를 팬들과 함께 나눴다.

