이채민, 임윤아 고난에 ‘애절→격분’…옥사에서 구해낼까

임윤아의 고난을 마주한 폭군 이채민이 폭주한다.

21일 방송되는 드라마 폭군의 셰프(tvN)에서는 난데없이 대군을 시해하려 했다는 혐의를 뒤집어쓴 대령숙수 연지영(임윤아 분)을 구하기 위해 연희군 이헌(이채민 분)이 나서는 모습이 그려진다.

지난 방송에서 연지영은 자신이 해준 음식을 먹은 진명대군(김강윤 분)이 쓰러졌다는 이야기를 듣고 충격을 금치 못했다. 이에 격분한 자현대비(신은정 분)는 나인들을 대동해 연지영을 끌고 가는 것은 물론, 직접 고신까지 하겠다 선언했다.

그러나 이 모든 것은 연지영을 제거하기 위한 숙원 강목주(강한나 분)의 모략이었다. 그동안 갖은 술수로 일을 벌이던 강목주의 함정에 제대로 걸리고만 연지영이 과연 누명을 벗을 수 있을지 궁금해지는 한편, 이 사태를 알게 된 이헌이 어떤 움직임을 보일지에도 눈길이 쏠린다.

이와 함께 미리 공개된 스틸 사진에는 옥사 안에 갇힌 연지영과 이를 바라보는 이헌의 애절한 눈빛이 포착돼 이목을 자아낸다. 숙수복을 입고 있던 모습과는 달리 초췌해진 연지영의 행색은 보는 이들마저 안타깝게 만든다. 이런 연지영을 향하고 있는 이헌의 눈동자에는 걱정과 슬픔, 이 상황에 대한 분노까지 담겨 시선을 사로잡는다.

반면 자현대비와 마주 선 이헌에게서는 살벌한 기운이 느껴진다. 연지영을 둔 두 사람 사이에는 미묘한 분위기에 심상치 않은 전운까지 감돌고 있는 것. 특히 이헌은 사랑하는 여인에게 닥친 난데없는 고난에 이성을 잃고 격분해 더욱 호기심이 치솟는다. 과연 이헌은 사건의 진실을 밝히고 연지영을 구해낼 수 있을지 관심이 집중된다.

