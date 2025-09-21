전지현 ‘북극성’ 대사에 中 누리꾼 반발…광고 중단 사태까지

배우 전지현이 출연한 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘북극성’ 속 한 장면이 중국 누리꾼들 사이에서 논란이 되고 있다. 사진 = 디즈니+

배우 전지현이 출연한 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘북극성’ 속 한 장면이 중국 누리꾼들 사이에서 논란이 되고 있다.

21일 홍콩 매체 성도일보에 따르면, 최근 중국 소셜미디어에서는 전지현이 극 중에서 “중국은 왜 전쟁을 선호할까요. 핵폭탄이 접경지대에 떨어질 수도 있는데”라는 대사를 하는 장면이 편집돼 유포되며, 중국을 부정적으로 묘사했다는 지적이 제기되고 있다.

성도일보는 일부 누리꾼들은 해당 대사가 중국의 이미지를 부정적으로 왜곡한다는 비판을 하고 있다고 보도했다. 특히 드라마 속 중국 동북 다롄(大連) 장면이 홍콩에서 촬영됐고, 제작진이 일부러 지저분한 판자촌 지역을 어두운 톤으로 찍어 다롄의 도시 이미지를 훼손했다는 의견도 있었다고 매체는 설명했다.

또한, 일부는 중국을 상징하는 별 다섯 개 문양 카펫이 밟히거나, 극 중 악역이 중국어로 대화해 부정적 이미지를 강화하는 장면 등도 문제 삼았다. 소셜미디어 게시물 가운데는 대사 앞뒤 맥락을 모두 봐야 한다는 의견도 있었으나 상대적으로 큰 주목은 받지 못했다.

논란이 커지면서 중국 최대 소셜미디어 웨이보(微博·중국판 엑스) 등에선 한한령(限韓令·한류 제한령)을 풀지 말아야 한다는 주장이 나오는가 하면, 비난의 표적이 된 전지현이 모델로 활동하는 화장품과 시계 등 브랜드는 광고를 내리기도 한 것으로 전해졌다.

중국에서는 디즈니+나 넷플릭스 등이 정식 서비스되고 있지 않지만, 우회 경로를 통해 쉽게 시청이 가능한 상황이다. 이로 인해 ‘오징어게임’ 시리즈, ‘무빙’, ‘폭싹 속았수다’ 같은 한국 작품들에 대한 중국인들의 반응도 즉각 나오고 있다.

한편, 전지현은 ‘북극성’에서 유엔대사 출신의 대통령 후보 서문주 역을 맡아 열연 중이다.

