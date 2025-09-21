“패션은 기세”…박서진, 패션위크 위해 에어로빅 특훈

‘살림하는 남자들 시즌2’ 방송화면.

박서진이 패션 행사에 참여하기 위해 고군분투하며 안방극장을 유쾌하게 만들었다.

지난 20일 방송된 ‘살림하는 남자들 시즌2’(KBS2)에서는 생애 첫 패션위크에 초대된 박서진의 에피소드가 이어졌다.

지난 방송에서 박서진은 패션 멘토 강균성, 김용명과 함께 첫 패션쇼를 위한 준비에 나섰다. 강균성에게 다양한 스타일의 옷을 추천 받으며 새로운 패션을 소화해냈던 박서진은 이번에는 김용명의 특별훈련을 받게 됐다. “패션은 기세”라는 김용명의 패션학개론에 맞춰 200여 명이 함께하는 단체 에어로빅에 참여한 것. 수많은 시민들에게 패션 위크 참석에 대한 축하까지 받은 박서진은 에어로빅 선생님마저 포기하게 만든 몸짓으로 웃음을 자아냈다.

하지만 이내 “패션 위크에 다양한 분들이 많기 때문에 그곳에서 살아남으려면 먼저 에어로빅 현장에서 살아남아야겠다”고 생각한 박서진은 자신의 노래 ‘꿀팁’에 맞춰 다시금 힘을 냈다.

평소 입어보지 않은 옷들을 경험해 보고, 시민들에게 좋은 기운까지 받으며 기세를 끌어올린 박서진은 며칠 후 드디어 국내 최대 패션 행사에 모습을 드러냈다. 떨리는 마음으로 블루카펫을 밟은 박서진은 계단에서 넘어지지 않게 조심하는 모습을 보이다가도 포토타임에서 금세 여유를 드러냈다. 의상까지 완벽히 소화해냈다. 패션위크 에피소드는 이렇게 성공적으로 마무리됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]