‘은수 좋은 날’ 이영애, 김영광 실체에 충격…긴장감 최고조

배우 이영애가 극 중 김영광의 충격적인 실체를 마주하고 경악한다. 사진 = KBS

배우 이영애가 극 중 김영광의 충격적인 실체를 마주하고 경악한다.

21일(오늘) 방송되는 KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘은수 좋은 날(연출 송현욱 / 극본 전영신)’ 2회에서는 본격적인 동업을 시작한 강은수(이영애 분)와 이경(김영광 분)이 경찰에 발각될 위기에 처하는 모습이 그려진다.

앞서 은수는 마약 밀매 조직 팬텀이 두고 간 마약 가방을 손에 넣고, 딸 수아(김시아 분)의 방과후 미술강사가 베일에 싸인 클럽 MD 이경이라는 사실을 알게 됐다. 치료비 마련이 절박했던 은수는 결국 이경에게 동업을 제안하며 시청자들의 흥미를 자극했다.

2회 방송을 앞두고 공개된 스틸에서 은수는 VIP 손님들과 파티를 즐기고 있는 이경의 또 다른 모습에 경악한다. 상상을 초월하는 이경의 실체를 확인한 은수가 위험천만한 동업을 이어갈지 그녀의 감정변화에 호기심이 집중된다.

광남경찰서 마약수사팀 팀장 장태구(박용우 분)는 클럽 인근 순찰 도중 팬텀이 잃어버린 약 가방과 관련된 중요한 단서를 포착한다. 그는 팀원들과 함께 이경이 있는 클럽을 급습하고, 은수는 체포 위기에 놓인 이경을 구하기 위해 필사적인 사투를 벌인다.

특히 동업 첫날부터 위기를 맞이한 은수의 절박함, 이경의 욕망 어린 눈빛, 그리고 장태구의 집요한 추적까지. 세 인물의 엇갈린 감정선이 극의 긴장감을 한층 끌어올릴 전망이다.

한편, ‘은수 좋은 날’ 2회는 오늘(21일) 오후 9시 20분 KBS 2TV에서 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]