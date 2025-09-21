이유영, 오늘(21일) 비공개 결혼식…출산 1년만

배우 이유영. 뉴시스

배우 이유영이 출산 1년 만에 비연예인 남편과 웨딩마치를 울린다.

21일 업계에 따르면 이유영은 21일 서울 모처에서 양가 가족과 일부 지인의 축하 속에 비공개로 결혼식을 올린다.

앞서 이유영은 지난해 7월 소속사를 통해 연인과 5월 혼인신고를 마쳤으며 정식 부부가 됐다고 밝혔다. 특히 이유영은 결혼 소식과 함께 임신 사실을 발표해 큰 관심을 모았다. 이후 8월에 딸을 출산했다.

한편 이유영은 2012년 단편영화 ‘꽃은 시드는 게 아니라…’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘터널’, ‘미치겠다, 너땜에!’, ‘친애하는 판사님께’, ‘모두의 거짓말’, ‘Dr.브레인’, 영화 ‘간신’, ‘원더풀 고스트’, ‘장르만 로맨스’, ‘세기말의 사랑’ 등 다수의 작품에 출연하며 활약했다.

지난해에는 385만 관객을 모은 영화 ‘소방관’에서 구급대원 서희 역으로 활약했고, 최근 종영한 tvN ‘서초동’에서 특별 출연해 이목을 끌었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

