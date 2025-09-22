[談談한 만남] 대한가수협회장 박상철, “가수의 권익이 우선…화합 이루고파”

박상철 대한가수협회장이 회원간의 화합을 중시하겠다는 포부를 밝히고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

무조건, 자옥아 등의 히트곡을 배출한 가수 박상철이 오늘(22일) 오후 취임식을 가지고 대한민국 가수를 대표하는 제8대 대한가수협회 회장 4년 임기를 시작한다.

박상철은 지난달 20일 열린 대한가수협회 제8대 임원선거에서 총 228표 중 128표를 얻어 경쟁 후보 최유나를 제치고 신임 회장으로 당선됐다. 제7대 이자연 회장의 뒤를 이어 협회를 이끌게 됐다. 박 회장은 당선 공약으로 ▲공식 유튜브 활성화 등 회원과 함께하는 협회 및 회원이 단합하는 협회 ▲중앙회와 지회·지부 동반 성장을 도모할 수 있는 협력과 역할의 다양화 ▲재정구조 개편 및 재정 건전성 확보 등을 통한 가수단체 입지 강화 등을 내세웠다.

30여년간 노래했고, 이제 50대 후반의 중견 가수가 됐다. 박상철 회장은 21일 “가수들을 위해 일하고 싶다는 생각이 들었다. 그간 남진, 송대관, 태진아, 이자연으로 이어지는 기라성 같은 선배 회장단의 뒤를 이어 대한가수협회를 조금 더 발전시키고자 선거에 출마했다. 사명감이 크다”고 말했다.

◆화합·공정·시스템…오로지 가수를 위해

선거 운동을 하며 많은 이해관계자를 만나 조언과 지적을 들었다. 대한가수협회가 하는 일이 무엇인지부터 바로 잡아야 했다. 박 회장은 “가수들의 권익을 챙겨야 하는데, 그런 부분이 부족한 것 같았다. 가수들의 입장을 대변할 수 있는 단체가 되어야 한다고 생각했다”면서 협회 회원들이 독립적인 활동을 많이 하다 보니 화합에 중점을 두고 선거 활동을 시작했다”고 말했다.

대한가수협회라고 하면 막연히 트로트 위주의 성인 가수들을 상상하게 된다. 상대적으로 수명이 짧고, 소속사의 보호 아래 있는 아이돌 가수는 회원이 되는 경우가 드물다. 박 회장은 “사실 남진 선배님도 당시에는 아이돌이었다. 나이가 들면서 중년 음악을 하게 된 것뿐”이라며 “꾸준히 인기를 유지하는 경우가 아니면 임원 당선도 쉽지 않다. 정관상으로는 회장은 5년 이상, 이사는 3년 이상의 회원 유지가 필요한데, 아이돌 가수들에겐 쉽지 않은 일”이라고 말했다.

고민 끝에 지명이사 4인 중 두 자리는 비워뒀다. 최선을 다해 노력해보고, 자리에 맞는 적임자를 찾기 위해서다. 아이돌 가수 선임도 고려하고 있다. 박 회장은 “방탄소년단 멤버나 아이유에게도 연락하고 대답을 기다리고 있다. 가수의 권익을 위해 합리적인 접근이 우선되어야 한다고 생각한다. 각종 단체와의 이해관계에서도 목소리를 내지 못하는 상황들이 많다. 가수들끼리의 화합이 우선”이라고 강조했다.

다음은 공정한 이미지의 구축, 회원 중심의 협회 구성을 추진하고자 한다. 박 회장은 “유관 단체와 부딪혀야 할 부분이 많이 생긴다. 철저한 준비를 통해 서로 이익이 될 수 있는 결과를 도출해야 한다”며 “가수들도 무턱대고 우리의 이익만을 요구하지 않고, 권익을 유지하면서 성장해나갈 수 있는 방안을 찾아야 한다”고 말했다.

박 회장은 “가수가 있기에 연예 기획사도, 음악 관련 단체들도 존재할 수 있다”고 힘주어 말했다. 선거 운동을 다니며 가장 많이 들은 요청은 “행사를 많이 만들어 달라”는 말이었다. 하지만 박 회장은 “(행사는) 부수적인 일이다. 우선되어야 할 것은 시스템의 구축과 지회·지부와의 관계 형성”이라고 말했다.

대한가수협회 설립 후 가입 조건으로 가수로 활동하며 발표한 곡의 수 등이 포함됐다. 한 곡의 음원만으로도 큰 인기를 얻을 수 있는 요즘과 달리 과거엔 최소 10곡은 수록된 앨범이 진정한 ‘음반’으로 인정받았다. 이를 위한 투자 없이는 가수라는 타이틀을 얻을 수 없는 시대였다. 반면 최근엔 노래방 기계로 녹음을 해서 음원을 발표하는 경우도 있다.

협회에 가입된 회원의 수는 많으나 등록은 해두고, 활동하지 않는 유령 회원들의 비중이 크다. 회장 선거 투표권조차 회원 중 협회비를 낸 정회원으로 한정되어 있다. 회원 수에 비해 회비를 내는 회원들의 비중도 적다. 박 회장은 “나조차 관심을 가지지 않았다. 2·4대 이사까지 했는데, 협회 활동을 하지 않다 보니 잊고 지냈더라”고 안타까워하며 “이사회에서 고민하고 바꿔가야 할 부분이 많다”고 말했다.

공약 중 하나인 공식 유튜브 활성화도 추진 중이다. 회원 중에는 소위 잘 나가는 가수들도 있지만 무명가수들도 많다. 가수들이 주로 활동하는 행사의 출연료 격차도 크다. 인기 가수는 출연료가 적어, 무명가수는 출연할 수 있는 방법이 없어 발을 동동거린다. 무대가 필요한 이들을 위해 공식적인 채널을 만들어 기회를 제공하고자 하는 방안이다.

◆삼척 소년의 성공기…결국 이뤄낸 가수의 꿈

강원도 삼척의 시골 소년이 성공하기까지 험난한 시간을 거쳤다. 어린 시절 노래하는 어머니를 따라부른 노래가 쌓여 신동 소리를 들었다. “잘한다, 잘한다” 칭찬을 들으며 가수의 꿈을 키웠고, 학창시절에는 밴드부에서 트럼펫을 연주했다. 악기와 음악을 빼놓고는 말할 수 없던 10대를 보냈다. 박 회장은 “음대를 꿈꾸다 시원하게 떨어졌다. 이후 서울로 올라와 작곡실에 다니며 가수 데뷔를 준비했다”고 기억을 꺼냈다.

메들리 테이프를 만들어 세상에 목소리를 내놓았지만 결과는 좋지 못했다. “맴돌다 사라졌다. 망했다”고 웃은 박 회장은 다시 귀향해 생계를 위해 미용실을 운영했다. 박 회장의 실제 이야기가 영화 전국노래자랑에 등장하기도 했다. 박 회장은 “영화에서는 찌질이로 나왔지만, 사실 미용실 원장이었다”고 억울함을 비쳐 웃음을 자아냈다. 그리고 ‘가수 박상철’은 1993년 전국노래자랑에 출연하면서 인기를 얻기 시작했다. 방송으로 인연을 쌓은 기획사와 2000년 데뷔앨범 부메랑을 발매했다.

박상철 대한가수협회장은 많은 어려움을 극복해내며 현재의 위치에까지 올랐다. 요즘은 작사 작곡에도 관심을 가지고 끊임없이 도전하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

오랜 가수 생활을 통해 트로트의 흥망성쇠를 지켜봤다. 가수 활동을 막 시작할 때는 서태지와 아이들의 등장으로 트로트의 인기가 하락하던 시기였다. 전국노래자랑의 관객석이 절반도 차지 않던 때였다. 그래도 꾸준히 노래하며 인지도를 쌓아왔다. 그러다 2005년 발표한 자옥아와 무조건이 뒤늦게 대히트를 쳤다. 이후 장윤정, 박현빈으로 이어지는 트로트 붐이 시작됐다. 조금 주춤하는가 싶더니 트로트 오디션 열풍으로 대한민국에 트로트 신드롬이 불어왔다.

정식 데뷔 이후 25년여가 흘렀다. 전국노래자랑 입상의 해로 거슬러 올라가면 무려 33년여 간 노래했다. 그간 받은 트로피도 여럿이다. 2013년 문화체육관광부 장관상, 법무부 장관상을 받았다. 2023년에는 한류문화대상 대중가수 부문 대상에도 올랐다. 여전히 전성기를 달리고 있는 가수지만 최근 문학 부문에서도 좋은 소식을 전해오고 있다. 올 초 오륙도신문 신춘문예에서는 시 부문 당선의 영광을 안았고, 2025 한국예술작가상도 받았다.

박 회장은 요즘 가수이자 작사, 작곡가로 활동한다. 노랫말을 직접 만들어가면서 글에 대한 욕심이 생겼다. 도전 끝에 당선의 기쁨도 맛봤다. 시집을 내고 싶다는 목표를 가지고 글을 쓰며 사진도 찍는다. 디지털카메라로 찍은 사진에 시를 더한 ‘디카시’에 푹 빠졌다.

◆“포기하지 말라” 후배들에게 전하는 조언

지난 6월 발표한 신곡 ‘시작이 반’도 반응이 좋다. 박 회장은 “‘무조건’ 때의 흥행 기운이 느껴진다”면서 기대감을 드러냈다. 트로트계를 주름잡는 현역 가수이기에 선거 운동 기간 “바쁜데 협회 일을 할 시간이 있겠느냐”는 질문을 받은 적도 여러 번이다. 박 회장은 “협회는 돈 받고 하는 일이 아니다. 사명감을 가지고 변화를 위한 계획을 세우고 있다”고 의지를 내비쳤다. 대부분 저녁 시간에 몰려 있는 일정 덕에 오전 시간은 협회 업무에 몰두할 수 있다. “누구보다 열심히 할 자신 있다. 요즘도 틈만 나면 사무실에 출근해 업무를 본다. 사무실에 가장 많이 출근한 회장이 될 자신 있다”고 웃었다.

박상철 대한가수협회장이 후배들에게 포기하지 않는 마음이 가장 중요하다는 진지한 조언을 전했다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

나아가 이사회를 통한 의견 청취에 힘을 싣고자 한다. 박 회장은 “직제개편을 확실히 해 이사들이 맡은 각 분야에 대해 확실한 결과를 도출하려 한다. 이사회를 통해 좋은 의견을 듣고 싶다. 열심히 회장직을 지키고 싶다. 사명감 가지고 일하겠다”고 다짐했다.

무엇보다 아직 빛을 보지 못한 후배 가수들에게도 진지하게 한 마디를 남겼다. 박 회장은 “인기를 얻고 싶지 않은 가수는 없다. 모두가 노력하지만 쉽지 않고 선택받은 사람들이 있을 뿐”이라며 “꾸준하게 하면 된다. 여의도(방송계)에서 자주 보이던 사람들은 대부분 빛을 보더라. 포기하지 않는 마음이 중요하다”고 조언했다.

