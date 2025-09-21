이승기, 성북동 주택 매입 당시 56억…현재 시세 100억 원 이상

가수 겸 배우 이승기. 사진 = 뉴시스

가수 겸 배우 이승기가 매입한 서울 성북동 주택의 현재 시세가 100억 원을 훌쩍 넘길 것으로 보인다.

21일 부동산 업계에 따르면, 이승기는 2020년 말 서울 성북구 성북동 소재의 주택을 약 56억 3500만원에 매입했다. 당시 그는 거주 중이던 서울 강남구 삼성동 아파트를 담보로 은행에서 66억원을 대출받아 매입 자금에 보탠 것으로 알려졌다.

이승기 주택 인근 부동산 시세를 살펴보면 평당 2306만~3604만원 수준으로 주택이 거래됐다. 이를 바탕으로 현재 해당 주택의 시세는 약 111억원으로, 평당 약 2750만원 수준으로 추산된다.

해당 주택은 지하 1층~지상 2층 규모의 고급주택으로 대지면적 약 1000㎡(약 300평), 연면적 1200㎡(약 360평)에 달한다.

주변은 재벌가와 유명인사들이 다수 거주 중인 것으로 전해졌다. 특히 대사관들도 즐비하며 이승기의 주택도 주한카타르 대사의 관저로 사용되고 있다.

한편, 이승기는 배우 이다인과 2023년 4월 결혼식을 올렸고, 지난해 2월 딸을 품에 안았다.

