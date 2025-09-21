조규성, 부활포 이어 2G 연속 득점… 대표팀 최전방 경쟁 다시 불붙이나

조규성. 사진=FC 미트윌란 SNS 캡처

부활포에 이어 2경기 연속골을 터뜨린 조규성(FC 미트윌란)이 홍명보호의 최전방 경쟁에 다시 불을 붙일지 관심이 쏠린다.

조규성은 21일 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 2025~2026 덴마크 수페르리가 9라운드 비보르와의 홈 경기에서 후반 교체 출전해 팀이 1-0으로 앞선 추가 시간에 쐐기골을 터뜨렸다. 미트윌란은 비보르를 2-0으로 꺾고 공식전 2연승을 달렸다.

순간적인 기회를 놓치지 않았다. 주니오르 브루마두의 슈팅이 상대 골키퍼를 맞고 튀어나오자 문전 근처에 있던 조규성이 그대로 달려들었다. 그대로 강력한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 2경기 연속 득점이다. 조규성은 지난 18일 2025~2026 덴마크축구협회컵(덴마크컵) 3라운드 올보르BK와의 원정 경기에서 1년 4개월 만에 부활포를 쐈다.

부상 공백을 지워 나간다. 조규성은 2022 카타르 월드컵 가나전에서 한국 선수 최초로 월드컵 한 경기에서 두 골을 터뜨리며 스타덤에 올랐다. 2023~2024시즌을 마치고 무릎 수술을 받은 게 문제가 됐다. 합병증이 발생해 예상치 못한 장기 부상으로 이어졌다. 힘겨운 재활 끝에 지난달 17일 바일레와의 원정 경기에서 복귀전을 치렀다. 이후 공식전 5경기에서 2골을 뽑아내며 감각을 되살리고 있다.

적응력도 키우고 있다. 지난 15일 노르셸란전에서 13분을 소화한 그는 직후 올보르전에서 32분으로 늘렸다. 이날 비보르전에서는 후반을 모두 뛰었다.

대표팀 복귀 가능성도 조금씩 높인다. 현재 최전방 경쟁이 벌어지고 있는 홍명보호에서 타깃형 장신 스트라이커 자리는 존재감이 희미하다. 오세훈(마치다 젤비아)이 꾸준히 대표팀에 소집됐으나 활약하지 못했다. 9월 미국, 멕시코와의 A매치 2연전에도 선발됐으나 1분도 뛰지 못했다. 대표팀 마지막 출전은 지난 7월 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵) 일본전으로 16분이 전부였다.

반면 저돌적 유형의 스트라이커인 손흥민(LAFC)과 오현규(헹크)는 상승세를 타고 있다. 손흥민은 A매치 2연전에서 미국(1골 1도움)과 멕시코(1골)를 상대로 2경기 연속골을 터뜨렸다. 오현규는 멕시코전에서 1골 1도움으로 실력을 증명했다.

홍명보 대표팀 감독도 고심할 수밖에 없다. 오세훈은 소속팀에서 좀처럼 반등을 못하고 있다. 올 시즌 리그 25경기에서 2골에 머물고 있다. 후반 교체 자원으로 완전히 밀려났다. 최근 7경기 연속 교체로 출전했다.

자연스럽게 조규성에게 시선이 간다. 신장은 188cm로 오세훈(193cm)보다 뒤진다. 하지만 경험으로 이를 상쇄할 수 있다. A매치 39경기에서 9골을 터뜨려 오세훈(10경기 2골)에 앞선다. 월드컵이라는 무대를 경험했다는 점도 대표팀에 자산이 될 수 있다.

아직 시간이 남아 있다. 2026 북중미 월드컵을 9개월 남짓 남아 있다. 조규성이 남은 기간 몸 컨디션을 더욱 올리고 골 감각을 되살리면 대표팀에 다시 승선할 수 있다. 조규성이 다시 대표팀으로 향할 수 있을지 시선이 쏠린다.

