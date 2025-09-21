창립 80주년 맞이한 한진, 온라인 역사관 개관

(주)한진(이하 한진)이 창립 80주년을 맞아 ‘온라인 역사관’을 개관하며 지난 80년간의 도전과 성취를 담은 디지털 기록의 장을 선보였다.

한진 온라인 역사관은 창업 초기부터 국내 최초 컨테이너 전용선 도입, 글로벌 네트워크 확장 등 주요 순간들을 시대별로 정리했다. 스크롤 기반 전시 구조를 적용해 화면을 내리며 연속적으로 연혁을 확인할 수 있고 각 항목을 클릭하면 세부 콘텐츠를 깊이 있게 살펴볼 수 있다.

또한 텍스트보다는 사진과 시각 자료를 중심으로 구성해 흥미를 높였으며 시기별로 카테고리를 구분해 방문객이 원하는 자료를 손쉽게 찾을 수 있도록 했다.

주요 카테고리는 ▲창업기 | 1945~1959 ▲성장기 | 1960~1979 ▲성숙기 | 1980~1999 ▲제2의 성장기 | 2000~2019 ▲오늘의 한진, 미래의 한진 | 2020~2025로 구성돼 한진이 대한민국 대표 종합물류기업으로 성장해온 과정을 연혁순으로 생생하게 보여준다.

온라인 역사관은 PC와 모바일에서 모두 접속이 가능해 누구나 쉽게 이용할 수 있다.

한진 관계자는 “창립 80주년을 기념해 선보이는 온라인 역사관은 고객과 임직원, 그리고 국민 모두가 함께 한진의 역사를 되돌아보고 앞으로의 미래를 함께 그려나가자는 의미에서 준비했다”며 “앞으로도 퍼스트무버의 DNA를 바탕으로 새로운 시대를 향한 도전과 혁신을 이어가겠다”고 밝혔다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

