최준희, 장원영에 찐팬 인증 “지구는 널 위해 자전한다”

사진 = 최준희 SNS 계정

인플루언서 최준희가 그룹 아이브 장원영을 향한 넘치는 팬심을 드러냈다.

최준희는 20일 자신의 SNS에 “원영아 사랑한다”라는 글과 함께 장원영과 나란히 선 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 엘리베이터에서 마주 선 듯한 두 사람의 모습이 담겨 있었지만, 일부 누리꾼들 사이에서는 “합성 아니냐”는 의혹이 제기됐다.

이에 최준희는 “포샵이다. 진짜면 나 오줌쌈”이라며 해당 사진이 AI 합성임을 솔직하게 인정했다.

이어 그는 “우주가 널 위해 태동했고, 지구는 널 위해 자전하고, 천지는 널 위해 개벽했으며, 한강은 너를 위해 흐른다”며 장원영을 극찬했다. 또 “삼국시대에 원영이가 있었다면 널 차지하려 전쟁이 났을 것”이라며 “원영이가 곧 인류이자 역사”라고 덧붙이며 팬심을 과시했다.

한편, 최준희는 故 최진실의 딸로, 가수 벤 블리스(최환희)의 여동생이다. 현재 인플루언서로 활동 중이며 SNS를 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]