임영웅, 멜론 누적 스트리밍 124억회 돌파…‘독보적 존재감’

가수 임영웅. 물고기뮤직 제공

가수 임영웅이 국내 주요 음원 플랫폼 멜론에서 의미있는 성적을 기록하며 인기를 이어가고 있다.

21일 멜론에 따르면 임영웅은 전날(20일) 누적 스트리밍 124억 회를 돌파했다. 지난 7일 123억 회 돌파 이후 13일 만에 1억 회를 이끈 것.

앞서 임영웅은 2023년 1윌 멜론의 전당에서 누적 스트리밍 50억 이상~100억 미만의 골드 클럽 아티스트에 이름을 올렸다. 이어 지난해 6월 누적 스트리밍 100억 회를 넘어서며 다이아 클럽 아티스트에 등극했다. 솔로 가수 1위 기록이다.

팬의 변함없는 사랑과 응원으로 124억 회 기록을 달성하면서 임영웅은 또 한 번 신기록 행진을 쓰게 됐다.

임영웅은 지난 8월29일 3년 2개월 만에 정규 앨범 아임 히어로 2(IM HERO 2)를 발매했으며, 이후 섬총각 영웅(SBS), 불후의 명곡 - 임영웅과 친구들(KBS2)에 출연해 시청률과 화제성을 모두 잡았다.

다음 달부터는 2025 전국투어 콘서트에 나선다. 투어는 인천을 시작으로 전국을 순회하며, 이미 전석 매진 신화를 이어가고 있다. 각 지역 공연장에 하늘빛 물결이 수를 놓으며 또 한 번 임영웅 효과를 입증할 전망이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

