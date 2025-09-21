‘있지’ 멤버 전원, JYP와 재계약…“더 찬란한 내일 향해”

그룹 있지. JYP엔터테인먼트 제공

걸그룹 있지(ITZY)가 소속사 JYP엔터테인먼트와 재계약했다.

21일 JYP에 따르면 있지 JYP(예지·리아·류진·채령·유나) 멤버들은 내년 초 전속 계약 만료를 앞두고 최근 재계약을 완료했다.

JYP는 “있지가 글로벌 톱 걸그룹 활약을 위한 전폭적인 지지를 아끼지 않을 예정이며, 멤버들의 출중한 역량이 돋보일 수 있도록 다양한 루트를 확보하는 데 최선을 다할 예정”이라고 전했다.

전날(20일) 멤버들은 서울 강서구 KBS아레나에서 열림 네 번째 공식 팬미팅 ‘있지 믿지, 날자! - 온 에어(ON AIR)’ 자리에서 재계약 소식을 깜짝 발표했다.

멤버들은 “믿지(MIDZY·팬덤명)가 보내준 소중한 마음을 감사히 생각하며 더 찬란한 내일을 향해 함께 나아갈 것”이라고 약속했다.

2019년 2월 정식 데뷔한 있지는 각종 신인상을 휩쓸며 저력을 과시했고, 이후 K-팝 대표 퍼포먼스 퀸으로 입지를 다졌다. 미니 앨범 체크메이트는 빌보드 200에서 8위를 기록했다. 지난해엔 전 세계 28개, 지역 32회 공연의 두 번째 월드투어 - 본 투 비를 성료했다.

있지는 다음 달 11~13일 일본 도쿄에서 단독 팬미팅을 이어간다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

