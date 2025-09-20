“가운데에서 전혀 화력이 없었다” 신영철 감독이 강조한 보완점

신영철 OK저축은행 감독. 사진=KOVO 제공

“가운데에서 전혀 화력이 없었다.”

신영철 OK저축은행 감독이 속공의 중요성을 역설했다.

OK저축은행은 20일 여수 진남체육관에서 열린 대한항공과의 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(컵대회) 결승전에서 세트 스코어 0-3으로 완패했다. 올 시즌 OK저축은행 지휘봉을 잡은 신 감독은 공식 대회 우승을 아쉽게 놓쳤다.

속공 보완이라는 과제를 안게 됐다. 안정된 미들블로커의 역할이 중요해졌다. 신 감독은 “가운데가 높고 속공이 됐을 때 정규리그를 잘 치를 수 있는데, 오늘 전혀 화력이 없었다. 상대에게 쉽게 경기를 내줬다”고 돌아봤다.

올 시즌 주전 세터로 뛰는 이민규의 역할도 중요하다. 신 감독은 “민규와 속공에 대해서 많은 얘기를 나눴다”며 “민규가 움직임이 느리다보니 움직이지 말아야하는 동작과 스탭 등이 나왔다. 앞으로 풀어나가야 할 과제”라고 전했다.

세터와 공격수 간의 호흡도 더욱 세밀하게 다듬어야 한다. 신 감독은 “전광인이 (점프 후) 내려오면서 공을 때리더라. 아직 타이밍이 안 맞는 것 같다. 정규리그에서는 상대가 더 높은 블로킹을 한다. 과제로 안고 가야한다”고 강조했다.

정규리그까지 시간이 있다. 신 감독은 “사령탑에 부임한 뒤 선수들하고 아직 맞춰가는 단계”라며 “KOVO컵을 통해서 선수들의 문제점이 많이 드러나는 것 같다. 문제점을 찾아서 짧은 시간이라도 잘 만들어가야 한다”고 힘줘 말했다.

