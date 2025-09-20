홈팬들에게 작별 인사한 커쇼…다저스는 13년 연속 PS 진출

사진=AP/뉴시스

‘Good bye!’

한 시대를 풍미했던 투수가 마지막을 고했다. 클레이튼 커쇼(LA다저스)다. 지난 19일 은퇴를 선언했다. 올 시즌을 끝으로 유니폼을 벗는다. 20일 미국 캘리포니아주 LA의 다저스타디움에서 열리는 샌프란시스코 자이언츠와의 ‘2025 메이저리그(MLB)’ 홈경기에 선발 등판했다. 홈팬앞에서 던지는 마지막 경기였다. 4⅓이닝(4피안타 6볼넷 6탈삼진 2실점)을 소화하고 내려갔다. 5만3037명의 관중은 뜨거운 기립박수를 보냈다. 커쇼는 손을 흔들며 이에 화답했다.

커쇼는 전설적인 인물이다. 2006년 다저스에 입단, 18년간 한 팀에서 뛰었다. 빅리그서 개인 통산 222승(96패), 평균자책점 2.54를 기록했다. 최고의 투수에게 주어지는 사이영상만 3차례 수상했다. 2014년엔 내셔널리그(NL) 최우수선수(MVP)도 함께였다. 팬들로부터 큰 사랑을 받은 것은 물론이다. 올스타에 11차례 초대받았다. 꽃길만 걸은 것은 아니다. 부상, 부진으로 힘든 시간을 보내기도 했다. 올해 다시 10승 고지를 밟으며 부활했다. 3000탈삼진도 완성했다.

커쇼의 희로애락이 고스란히 담긴 다저스타디움. 그리고 가장 많이 상대했던 샌프란시스코(통산 62회). 다소 힘이 들어간 탓일까. 우리가 기대했던 모습과는 살짝 거리가 있었다. 이날 커쇼는 경기 시작를 시작하자마자 홈런을 허용했다. 단 3구만이었다. 내준 볼넷도 4개나 됐다. 하지만 커쇼는 커쇼였따. 특유의 위기관리능력을 뽐내며 실점을 2점으로 최소화했다. 5회 초 1아웃 상황서 라파엘 데버스를 89마일짜리 패스트볼로 삼진을 잡은 뒤 마운드를 내려왔다.

특별한 순간, 동료들도 힘을 냈다. 커쇼가 물러난 직후 타선이 폭발했다. 특히 5회 말엔 오타니 쇼헤이에 이어 무키 베츠까지 연속 홈런을 쏘아 올리며 분위기를 달궜다. 6-3 승리를 거두며 포효했다. 다저스는 잔여경기 결과에 상관없이 13년 연속 포스트시즌(PS) 진출을 확정지었다. 커쇼의 야구도 조금 더 이어질 수 있다. 가을야구서 선발까진 아니더라도, 불펜으로 뛸 가능성이 제기된다. 로버츠 감독은 “커쇼에겐 여전히 해야하는 역할이 있다”고 귀띔했다.

한편, 코리안 빅리거 이정후(샌프란시스코)와 김혜성(다저스)은 이날 벤치를 지켰다.

