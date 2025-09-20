대한한공 한선수, KOVO컵 MVP… MIP는 OK저축은행 전광인

대한항공 한선수. 사진=KOVO 제공

대한한공의 통산 6번째 KOVO컵 우승을 이끈 세터 한선수가 대회 최우수선수(MVP)에 올랐다.

한선수는 20일 여수 진남체육관에서 열린 OK저축은행과의 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(컵대회)에서 결승전에서 팀의 3-0(25-21 25-23 25-16) 승리를 이끌었다. 한선수는 이번 대회 4경기에서 세트당 평균 10.357개의 세트를 기록하면서 팀의 중심을 잡았다.

한선수는 기자단 투표에서 16표를 얻어 서현일(9표), 임재영(3표) 등을 제쳤다. 올 시즌 18번째 시즌을 맞이하는 한선수가 KOVO컵 MVP에 오른 건 이번이 처음이다.

준우승팀 선수에게 주어지는 MIP는 OK저축은행 전광인에게 돌아갔다. 기자단 투표에서 14표를 받아 송희차(9표), 신장호(5표) 등을 제쳤다. 올 시즌을 앞두고 현대캐피탈에서 OK저축은행으로 이적했다. 전광인은 우승컵을 들어올리진 못했지만 맹활약하며 다가오는 정규리그를 기대하게 했다. 이번 대회 5경기에서 68득점, 공격성공률 43.70%로 뜨거운 활약을 펼쳤다.

한편 데뷔 후 빛을 못 보다가 두각을 드러낸 선수에게 주어지는 라이징스타상은 대한항공 김준호에게 돌아갔다. 3년 차 김준호는 이번 대회 4경기에서 51득점, 공격성공률 58.02%로 활약했다.

