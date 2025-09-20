정은지, ‘술도녀’ 이선빈 의리 지켰다…‘달까지 가자’ 깜짝 등장

가수 겸 배우 정은지가 '달까지 가자'에 깜짝 등장했다.

정은지는 지난 19일 오후 첫 방송된 MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'(기획 장재훈/연출 오다영, 정훈/극본 나윤채/제작 본팩토리)에 경찰관 역할로 특별 출연해 강렬한 존재감을 남겼다.

'달까지 가자'는 월급만으론 생존할 수 없는 흙수저 세 여자가 코인 투자에 뛰어들며 벌어지는 하이퍼리얼리즘 생존기를 그린 작품으로, 장류진 작가의 동명 베스트셀러 소설을 원작으로 한다.

이날 첫 방송에서 정은지는 여자 경찰관으로 분해 제복을 입고 등장했다. 경찰서로 뛰어 들어온 이선빈(정다해 역)과 마주 앉은 정은지는 홀연히 자취를 감춘 남자친구에 대해 횡설수설 이야기를 늘어 놓는 그의 말을 심각한 표정으로 경청했다.

정은지는 "남자친구가 땅으로 꺼진 게 아닐까 싶어 국토부 발표를 기다렸다"라는 이선빈의 말에 "그걸 또 기다리셨구나"라며 황당한 기색을 내비쳤다. 이어진 "아무래도 외계인의 소행인 것 같다"라는 말에는 "조금만 더 가능성 있는 이야기를 해보자"라며 흔들리는 눈빛으로 그를 달랬다.

이선빈의 이야기에 몰입한 정은지는 끓어오르는 분노에 저도 모르게 욕설을 내뱉었고, 화들짝 놀라 "죄송합니다"라고 다급한 사과를 전했다. "위로가 됐다"라며 자리를 뜨려는 이선빈을 다시금 불러세운 정은지는 눈물범벅이 된 그에게 주먹까지 불끈 쥔 채 "파이팅"이라고 진심을 담은 격려를 보냈다.

정은지는 과거 드라마 '술꾼도시여자들' 시리즈로 이선빈과 절친한 친구로 호흡을 맞춘 바 있다. 이선빈과의 '찐친' 의리로 흔쾌히 특별 출연을 결정한 정은지는 '달까지 가자'의 포문을 연 첫 에피소드에서 그와 조우해 변함없는 찰떡 호흡을 뽐냈다.

정은지는 그간 장르와 배역을 불문한 다양한 작품을 통해 팔색조 매력을 입증하며 '믿고 보는 배우' 입지를 단단하게 굳혔다. '달까지 가자' 속 현실감 있는 연기로 또 한 번 시청자들을 사로잡은 그는 짧은 등장에도 깊은 인상을 남기며 감초 역할을 톡톡히 해냈다.

정은지는 생일 팬미팅 '어 데이 오브 라이프(A Day Of Life)' 아시아 투어를 통해 다양한 도시의 팬들과 만나고 있다. 지난달 서울, 이달 15일 도쿄 공연을 성황리에 마친 그는 오는 10월 1일 홍콩, 17일 싱가포르, 25일 타이베이에서 투어를 이어간다.

