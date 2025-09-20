트리플에스, 日서도 통하네…디멘션 핫찌, 'Password'로 현지 열광

트리플에스의 일본 디멘션 트리플에스 핫찌!(tripleS ∞!, tripleS Hatch!)의 특별한 비밀번호가 찾아왔다.

트리플에스 핫찌!(tripleS ∞!, tripleS Hatch!)는 지난 17일 일본 첫 미니앨범 'SecretHimitsuBimil'의 선공개 싱글이자 타이틀곡 'Password'를 발매하고 현지 팬들의 환호를 이끌어냈다.

트리플에스 핫찌!(tripleS ∞!, tripleS Hatch!)의 'Password'는 누구에게도 보여주지 않는 비밀스러운 '마음의 비밀번호'에 닿고 싶은 마음을 그린 작품이다. 그리고 그 마음을 '로그인'과 'Face ID' 등으로 '팝'하게 표현해 빛나는 감각을 탄생시켰다.

여기에 'Password' 뮤직비디오 또한 학교를 배경으로 트리플에스 핫찌!(tripleS ∞!, tripleS Hatch!) 멤버들의 한층 빛나는 비주얼을 만나볼 수 있는 것은 물론 유니크한 감성을 풀어내 눈길을 끈다.

'Password'가 선공개됨에 따라 'SecretHimitsuBimil'를 향한 기대감도 나날이 커져가고 있는 상황. 트리플에스 핫찌!(tripleS ∞!, tripleS Hatch!)는 오는 10월 1일 첫 미니앨범을 정식 발매하며, 이에 앞서 유튜브 콘텐츠 'Hatch! 여름방학'으로 팬들과 소통 중이다.

한편 트리플에스 핫찌!(tripleS ∞!, tripleS Hatch!)는 글로벌 웨이브가 직접 선택한 일본 디멘션이다. 앞서 그래비티(Gravity)를 통해 이지우, 김채연, 김유연, 김수민, 코토네, 마유, 박시온, 김채원으로 구성돼 활발히 활동 중이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

