아우라X프라이데이, 신곡 'LOVE is RIGHT' 발매…사랑의 힘 담았다

가수 아우라(AOORA)와 프로듀서 프라이데이(FRIDAYYY)가 신곡을 발매했다.

아우라와 프라이데이의 신곡 'LOVE is RIGHT'는 중력처럼 서로를 끌어당기고, 빛처럼 번져가는 사랑의 순간을 그린 곡으로 아우라의 감미로우면서도 몽환적인 보이스와 프라이데이의 세련된 사운드가 조화를 이룬다.

미니멀한 플럭 루프에서 시작해 서서히 고조되는 드라마틱한 곡 구성을 통해 고조되는 설렘과 세상을 환하게 밝히는 불꽃을 보는 듯한 사랑의 힘을 감각적으로 표현한 이번 곡은 사랑이라는 감정이 모든 것을 이끈다는 메시지를 남기며 감동과 여운을 전한다.

뛰어난 싱어송라이팅 능력으로 한국과 인도 등 세계 팬들의 마음을 사로잡고 있는 아우라와 프라이데이는 이번 신곡 'LOVE is RIGHT'에서도 직접 작사, 작곡, 프로듀싱 등 곡 작업 전반에 참여했으며 세련되고 로맨틱한 감성을 완성도 높은 사운드로 풀어냈다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]