FIVB 규정 위반으로…KOVO, V리그 남자부 개막전 연기

사진=KOVO 제공

국제배구연맹(FIVB) 규정에 따라 2025~2026시즌 V-리그 남자부 경기 일정이 변경된다.

한국배구연맹(KOVO)은 20일 “남자부 현대캐피탈과 대한항공의 개막전을 내년 3월19일로, 10월19일에 펼쳐질 예정이던 남자부 삼성화재와 OK저축은행의 경기는 10월19일로 연기했다”고 밝혔다.

FIVB 제재에 따른 것이다. FIVB는 세계선수권대회 종료 후 최소 3주의 휴식을 규정하고 있다. 현재 세계선수권이 필리핀에서 진행 중이다. 이달 28일 막을 내리는 만큼 10월20일 이후부터 리그를 시작할 수 있다. KOVO는 당초 이를 고려하지 않고 일정을 짰다가 뒤늦게 남자부 개막전을 연기하게 됐다.

자연스레 남녀부 포스트시즌(PS) 일정도 3일 연기됐다. 플레이오프 진출 팀 휴식일 보장 및 연맹 행사(PS 미디어데이) 개최 등을 고려했다. 새 시즌 PS는 내년 3월24일 여자부 준플레이오프부터 막을 올릴 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]