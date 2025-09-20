“PBA 팀리그 3R 우승컵 향해!”…SK렌터카-NH농협카드 20일 ‘빅뱅’

사진=PBA 제공

‘디펜딩 챔피언’ SK렌터카냐, 전통 강호 NH농협카드냐. PBA 팀리그 3라운드 우승이 결정될 수 있는 빅매치가 20일 성사됐다.

19일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025~2026’ 3라운드 6일차서 SK렌터카는 크라운해태를 세트스코어 4-2로, NH농협카드는 하나카드를 세트스코어 4-2로 제압했다.

SK렌터카는 5연승을 질주하며 5승1패(승점 15)로 선두 자리를 이틀 연속 지켰다. NH농협카드도 3연승을 달리며 하나카드(4승2패·승점 12)를 제치고 2위(5승1패·승점 14)로 올라섰다.

사진=PBA 제공

최근 엄청난 흐름을 타고 있는 SK렌터카는 최하위 크라운해태를 상대했지만, 경기 초반 압도하질 못했다. 1세트를 내준 SK렌터카는 2세트와 3세트를 가져가며 세트스코어 2-1로 앞서갔지만, 4세트를 다시 내주며 세트스코어 2-2가 됐다.

SK렌터카는 5세트(남자단식)에서 ‘팀 리더’ 강동궁이 오태준을 11-5(5이닝)로 잡아내며 세트스코어 3-2로 앞서나갔고, 바통을 이어받은 강지은이 6세트(여자단식)에 백민주를 9-0(8이닝)으로 완파하며 세트스코어 4-2 승리를 완성했다.

사진=PBA 제공

NH농협카드는 상위권 경쟁을 펼치고 있던 하나카드를 상대로 세트스코어 4-0 완승을 거뒀다. 1세트(남자복식)서 마민컴(베트남)-조재호가 11-3(4이닝)으로 신정주-김병호를 꺾으며 기분 좋게 시작했고, 2세트(여자복식)에선 김민아-김보미가 김가영-김진아를 9-6(10이닝)로 제압하며 순식간에 두 세트를 따냈다.

기세를 탄 NH농협카드는 3세트(남자단식)서 마민컴이 응우옌꾸옥응우옌(베트남)을 상대로 15-4(7이닝)로 완승했고, 4세트(혼합복식)마저 김현우-김보미가 무라트 나지 초클루(튀르키예)-사카이 아야코(일본)를 9-5(7이닝)로 꺾고 경기를 마무리했다.

기세가 최고조에 오른 SK렌터카와 NH농협카드는 20일 오후 3시30분 맞대결을 가진다. 이 경기의 승자는 PBA 팀리그 3라운드 우승 경쟁에 유리한 고지를 점하게 된다.

사진=PBA 제공

이날 함께 진행된 경기에서는 웰컴저축은행이 휴온스를 세트스코어 4-0으로 제압했으며, 에스와이는 우리금융캐피탈을 4-2로 꺾고 2연승을 달렸다. 하이원리조트는 하림을 4-2로 제압하고 2연패 탈출에 성공했다.

대회 7일차인 20일에는 오후 12시30분 하이원리조트-웰컴저축은행의 경기를 시작으로, 오후 3시30분에는 NH농협카드-SK렌터카(PBA 스타디움), 하림-에스와이(PBA 라운지) 경기가 동시에 진행된다. 오후 6시30분에는 휴온스-하나카드의 경기가 오후 9시30분에는 우리금융캐피탈-크라운해태의 경기가 펼쳐진다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

