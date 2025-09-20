‘이민정 원피스’ 품절…더 시에나 라이프, 프리미엄 골프룩 인기

배우 이민정이 이번엔 ‘더 시에나 라이프 뮤즈’로서 존재감을 확실히 드러냈다. FW25 캠페인 화보 속 그녀가 착용한 블랙 스트라이프 원피스가 공개 3주 만에 전량 완판되며 현재 리오더에 돌입한 것. 또 다른 착용 제품들도 잇따라 품절 행렬에 오르며 화제를 모으고 있다.

지난 8월 캠페인 필름 공개 이후 더 시에나 라이프는 전년 같은 달 대비 70% 매출 성장이라는 눈에 띄는 성과를 기록했다. 유튜브에 공개된 필름은 패션·라이프스타일 부문 상위권에 오르며 조회수를 끌어올렸고, 온라인 커뮤니티에서는 “이민정 원피스 어디서 사나요”라는 글이 쏟아지며 관심이 집중됐다.

이민정의 세련되고 밝은 이미지, 그리고 실제 골프를 즐기는 라이프스타일이 더 시에나 라이프가 추구하는 ‘프리미엄 골프 & 리조트웨어’와 절묘하게 맞아떨어졌다는 평가다. 덕분에 SNS에는 “역시 뮤즈 클래스” “이민정이 입으면 무조건 사고 싶어진다”는 반응이 이어지고 있다.

더 시에나 라이프 관계자는 “이민정 씨는 브랜드를 가장 잘 대변하는 얼굴이자 이번 시즌을 밝힌 진정한 뮤즈”라며 “앞으로도 함께 프리미엄 골프룩의 새로운 흐름을 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편, 더 시에나 라이프는 올해 FW 시즌을 맞아 프로 골퍼 유현주, 박인비와 함께 배우 이민정을 모델로 기용, ‘스포츠 스타 + 배우 뮤즈’ 조합으로 브랜드의 프리미엄 전략을 본격화했다. FW25 컬렉션은 현재 백화점, 청담 직영점, 신라호텔, 더 시에나 제주CC 및 프로샵 등에서 만나볼 수 있다.

