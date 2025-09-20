한국 최초 올림픽 금메달리스트 양정모, 스포츠박물관에 소장품 기증

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)의 국립스포츠박물관에서 추진 중인‘스포츠 스타 기증 릴레이’의 9월 주자로 대한민국 최초의 올림픽대회 금메달리스트인 레슬링 양정모 선수가 참여했다.

양정모는 1976년 제21회 몬트리올 올림픽에서 레슬링 자유형 페더급(62㎏) 금메달을 획득하며, 대한민국 정부 수립 이후 28년 만에 첫 올림픽 금메달을 안겨준 역사적 인물이다. 그의 금메달은 손기정 선수가 1936년 제11회 베를린 올림픽대회에서 금메달을 딴 이후 40년 만에 이룬 쾌거로, 국민의 큰 감동과 공감을 불러일으켰다.

국립스포츠박물관은 1976년 몬트리올 올림픽 대회 레슬링 자유형 페더급(62㎏) 결승리그 경기에서 양정모가 실제로 착용했던 경기복을 소장하고 있다. 이번 ‘스포츠 스타 기증 릴레이’에서 양정모는 총 4점의 소장품을 기증했다. 주요 기증품으로는 1971년 일본 도쿄에서 개최된 세계주니어레슬링선수권대회 자유형 60㎏ 은메달과 그레코로만형 60㎏ 동메달, 1974년 대한체육회 체육상 최우수선수 메달, 1976년 몬트리올 올림픽대회 한국선수단 개선기념행사에서 받은 은컵이 포함된다.

양정모는 “국가대표로 뛴 순간들은 제 인생에서 가장 영광스러운 시간이었다. 그 시절의 기억과 의미를 많은 분들과 나누고 싶어 기증을 결심하게 됐다. 제 기증품이 대한민국 스포츠의 역사와 가치를 되새기는 데 조금이나마 보탬이 되기를 바란다”고 소감을 전했다.

한편, 양정모 선수를 비롯해 장미란(역도), 최민정(쇼트트랙), 김임연(패럴림픽 사격), 박태환(수영) 선수가 참여한‘스포츠 스타 기증 릴레이’는 내년 하반기 개관을 앞둔 국립스포츠박물관을 국민에게 알리기 위해 진행되고 있으며, 자세한 내용은 국립스포츠박물관 유튜브와 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.

