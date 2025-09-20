성수동 한 가운데서 축구를 외쳤다…서울 이랜드X무신사 팝업 오픈런 “뭐가 더 잘 어울려요?”

사진=서울 이랜드FC 제공

“이것도 예쁘고, 저것도 예쁘고···.”

기꺼이 지갑을 연다. 비가 추적추적 내린 지난 19일 빗방울을 뚫고 한국에서 가장 핫한 지역이라는 성수를 찾았다. 프로축구 서울 이랜드X무신사의 ‘단 한 방울의 땀, 단 하나의 순간(One Drop, One Moment)’ 팝업스토어를 방문하기 위해서다. 서울 이랜드 팬들은 새롭게 출시된 의류를 구매하고자 오픈런도 불사했다. 한 팬은 “자켓이 정말 예쁘더라”며 꽉 찬 장바구니를 들어 보였다.

프로스포츠 구단 중 최초다. 이제껏 패션 플랫폼 무신사와 협업해 제품을 출시한 구단은 있었지만, 팝업스토어까지 연 건 이번이 처음이다. 서울 이랜드는 이날 서울 성수동 무신사 스페이스 성수3에서 협업 컬렉션을 최초공개했다. 팝업스토어는 21일까지, 오전 10시부터 오후 8시까지 진행된다.

양손 무겁게 굿즈를 구매한 서울 이랜드 팬 고영욱(31) 씨는 “원래 이랜드 팬인데, 무신사도 자주 활용하는 편이다. 무신사 어플을 보다가 구단과 팝업스토어를 한다고 하길래 깜짝 놀랐다”며 “일단은 구경하러 왔는데, 풋볼티 두 장을 구매했다. 여자친구와 함께 입을 예정”이라고 자랑했다.

이번 협업 컬렉션으로 한정판 의류 4종(바람막이·풋볼 티셔츠·야구 저지·피스테)이 출시됐다. 또한 서울 이랜드 유니폼과 뉴발란스 의류, 인형, 키링, 비치타올, 보냉백, 텀블러, 뱃지, 우산 등 45종의 구단 굿즈가 진열돼 있다. 팝업스토어답게 포토존, 체험존(나만의 포토카드 키오스크, 미니 테이블 풋볼)도 공간을 꽉 채웠다. 한 팬은 선수단 벤치를 재현한 포토존에서 구매한 야구 저지와 기념 촬영을 하기도 했다.

사실 큰 용기가 필요한 도전이었다. 이번 팝업이 열린 성수동은 ‘핫플레이스’다. 각종 팝업스토어는 물론 MZ세대의 소비 트렌드가 한곳에 모인 상권이다. 실제로 성동 빅데이센터 분석 결과에 따르면, 지난해 성수동 내국인 방문객은 2620만명(2018년 대비 31% 증가)에 달한다. 이런 메카에서 축구단 최초의 팝업스토어 오픈은 그야말로 부담스러운 일이었다.

불철주야 뛰었다. 밤새 머리를 맞대고 고심하기도, 새벽같이 일어나 굿즈를 정리하기도 했다. 역시 땀은 배신하지 않았다. 팝업스토어는 팬들의 오픈런으로 행복한 비명을 질렀다. 1시간 늦게 오픈된 무신사 플랫폼에선 일부 제품이 빠르게 품절될 정도였다.

서울 이랜드 관계자는 “용기가 필요했다. 바로 옆에선 유명 아이돌과 콜라보하는 팝업스토어가 진행 중이다. 이런 성지에서 축구단이 최초로 팝업스토어를 연다는 건 정말 도전적인 일”이라며 “다행히 열심히 준비한 보람이 있다. 오픈과 동시에 많은 팬이 찾아주셨다. 마지막 날(21일)엔 팬 사인회도 열릴 예정이라 더 많은 분이 오실 것 같다”고 미소 지었다.

최초라는 호기심과 함께 예쁘게 디자인된 의류들이 시선을 사로잡았다. 화보 촬영에 참여한 선수 중 한 명은 평상시 가족과 나들이를 갈 때도 입고 다닌다는 후문이다. 팝업스토어에서 의류를 구경 중이던 한 팬은 “사실 궁금해서 제품만 먼저 보러왔는데, 실제로 보니까 더 예쁘다. 트렌디하게 디자인이 잘 뽑힌 것 같다”며 “뭘 살지 고민 중”이라고 말했다.

무신사도 고개를 끄덕인다. 무신사 관계자는 “여러 협업을 해봤는데 이렇게 공간 구성을 잘한 사례는 처음”이라며 “화보도 구단에서 자체적으로 퀄리티 있게 잘 만든 것 같아서 굉장히 만족스럽고 다음에도 또 팝업스토어 함께하고 싶다”고 만족했다.

