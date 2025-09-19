남자배구 대한항공의 서현일. 사진=KOVO 제공

우승을 다툴 두 명의 주인공이 정해졌다. 프로배구 대한항공과 OK저축은행이 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(컵대회)에서 맞붙는다.

대한항공은 19일 전남 여수 진남체육관에서 열린 컵대회 남자부 준결승에서 삼성화재에 짜릿한 3-2(27-29 19-25 25-23 25-23 15-9) 역전승을 거뒀다. 44점을 합작한 서현일(23점)과 임재영(21점)이 빛났다.

경기 후 서현일은 "형들이 몸이 좋지 않아 훈련에 참여를 많이 못 해서 내가 준비를 많이 했다. 갑자기 (정)한용이 형이 세계선수권대회 대표팀에 발탁돼 내가 뛰게 됐는데, 적응하기 어려웠고 부담됐다. 하지만 형들이 이끌어줘서 잘 적응할 수 있었다"며 "몇 득점을 올리기보다는 옆에서 (조)재영이 형과 준오가 각각 20득점씩 올릴 수 있게 도와주고 싶다. 꼭 우승하고 돌아가겠다"고 말했다.

앞서 OK저축은행도 결승행 티켓을 안았다. 한국전력과 준결승에서 풀세트 접전 끝에 3-2(25-22 18-25 25-16 13-25 15-12)로 승리했다.

결승은 21일 오후 1시 30분에 열린다. 대한항공은 3년 만의 정상 탈환에 도전한다. 2022년에 이 대회서 우승을 차지한 바 있다. OK저축은행은 2년이다. 2023년 대회 우승 후 왕좌 복귀를 위해 달린다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

