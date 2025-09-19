102만 구독 가세연, 요리 방송으로?…김세의 월급 ‘0원’

사진= ‘장사의 신’ 은현장 유튜브 화면 캡처

‘장사의 신’으로 알려진 유튜버 은현장이 구독자 102만 명을 보유한 유튜브 채널 ‘가로세로연구소’(가세연)의 새 대표로 올라섰다.

은현장은 지난해 11월 28일, 가세연 발행주식 4만 주 가운데 절반인 2만 주를 인수하며 최대 주주로 이름을 올렸다. 이 지분은 2023년 5월 공동 창립자 강용석 변호사가 제3자에 매각한 물량으로 전해졌다.

서울중앙지방법원 제50민사부는 은현장의 임시주주총회 소집 신청을 받아들였고, 이에 따라 16일 주총이 열렸다. 그 결과 은현장은 신임 대표이사 후보로 추천됐으며, 김세의 전 대표의 급여를 0원으로 책정하는 안건도 통과됐다.

은현장은 자신의 채널을 통해 “제가 원하는 대로 다 됐다”며 “김세의 해임 여부는 법원의 판단으로 가려지겠지만, 월급은 0원으로 만들었다”고 강조했다.

한편, 정치적 성향이 강한 콘텐츠로 논란을 일으켰던 가세연은 최근 음식·쇼핑 중심 채널로 변화를 보이고 있다. 18일에는 ‘[리한밥상] 김치찜 & 떡갈비’ 영상이, 19일 정오에는 ‘[리한밥상] 함흥비빔냉면’ 영상이 게재되며 채널 분위기가 크게 달라졌다.

은현장은 “가세연을 망하게 하려는 것이 아니라 정상화하는 것”이라며 “김세의의 잘못된 운영을 바로잡고 새롭게 이끌어가겠다”고 밝혔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

