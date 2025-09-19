최휘영 장관 “웹툰 종주국 걸맞게 전폭 지원할 것”

최휘영 장관이 웹툰업계 간담회에서 발언하고 있다. 문화체육관광부 제공

최휘영 문화체육관광부 장관이 K-웹툰의 지속 성장을 위해 전폭적으로 지원하겠다고 밝혔다.

19일 문화체육관광부에 따르면 최 장관은 이날 국립현대미술관 서울관에서 ‘웹툰업계 간담회’를 개최했다. 웹툰 업계 현장 전문가들의 의견을 청취하고, 웹툰 산업의 지속 가능한 발전을 위한 지원 방안을 모색했다.

간담회에는 이현세 작가(공포의 외인구단), 배진수 작가(머니게임), 삼 작가(하루만 네가 되고 싶어) 등 창작자를 비롯해 한국만화가협회, 만화웹툰협회총연합, 지역만화웹툰협단체연합, 네이버웹툰, 카카오엔터테인먼트, 레드아이스스튜디오, 디앤씨미디어 등 주요 업계 관계자가 참석했다.

현장에서는 가파르게 성장하다 최근 성장세가 둔화한 웹툰 산업 현장의 고충과 제안이 제시됐고, 당면 과제 해결을 위해 필요한 정부 차원의 지원책에 대한 논의가 이뤄졌다. 특히 최근 활발히 시도되는 국내 기업의 해외시장 진출을 지원할 방안과 함께 불법 유통 대응, 인공지능(AI) 활용에 따른 창·제작 환경 변화, 저작권 보호 문제 등에 관한 내용을 폭넓게 다뤄졌다.

참석자들은 웹툰 산업의 지속 가능한 성장을 위해선 무엇보다도 불법 유통에 대한 강력한 단속과 함께 적극적인 해외시장 진출 지원이 필요함을 강조했다. 4000억원 규모에 달하는 불법유통 피해를 줄이기 위해선 신속한 차단이 핵심이라고 강조하며, 이를 위해 해외에 서버를 둔 불법사이트에 대한 접속차단 권한을 문체부에 부여하고 민·형사상 처벌도 강화할 것을 요구했다.

최 장관은 “웹툰은 영화, 드라마, 게임 등 다양한 분야로 확장해 K-콘텐츠의 전 세계적 확산을 견인하는 지식재산(IP)의 원천”이라며 “문체부는 현장 의견을 정책에 적극 반영하고 웹툰 종주국에 걸맞은 위상을 확립할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

