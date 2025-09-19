김수현 소속사, 정산금·경영 논란에 “문제 없다” 반박

배우 김수현. 뉴시스

배우 김수현의 소속사 골드메달리스트가 소속 배우들에게 낮은 정산금을 지급했다는 논란에 휩싸이자 해명에 나섰다.

골드메달리스트는 19일 공식입장을 내고 회계처리 및 투자조합 등을 둘러싼 각종 논란에 대해 선을 그었다.

앞서 이날 한 매체는 해당 소속사가 지난 5년간 소속 배우들에게 지급한 정산금(지급수수료)이 총 6억7000여만원에 불과한 것으로 확인됐다고 보도했다. 2020년부터 연도별 지급액은 5200만원, 1억1100만원, 7500만원, 1억7100만원, 2억7000만원으로 업계 평균에 비해 지나치게 낮다고 지적했다.

이와 함께 골드메달리스트를 거느린 바른제2호투자조합의 실체에 대해 의문을 제기했다. 투자조합 본사 주소지가 간판도 없는 허름한 건물이라는 점을 지적했다.

이와 관련 소속사는 “상장회사는 국제회계기준(K-IFRS)을 따르고 비상장회사는 일반기업회계기준(K-GAAP)을 따르기 때문에 상장회사와 비상장회사인 당사의 회계처리를 비교하는 것은 무리가 있다”며 “당사의 경우 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 배우 배분액이 매출 원가에 포함되어 있기에 회계상 아무런 문제가 없다”고 밝혔다.

이어 “조합은 사업자등록 당시 해당 주소지를 소재지로 적법하게 등록했다. 투자조합의 특성상 물리적인 사무실에서 근무를 하는 경우는 사실상 없고, 현재도 마찬가지”라고 해명했다.

끝으로 “당사는 수년전부터 법무법인 LKB평산과 법률고문 계약을 체결하고, 경영 전반에 걸쳐 면밀한 법적 검토를 거치고 있는바, 경영에 있어 어떠한 위법 사항도 없다”고 강조했다.

한편 골드메달리스트에는 김수현을 비롯해 설인아, 최현욱, 김수겸 등이 소속돼 있다.

다음은 골드메달리스트 공식입장 전문. 안녕하세요. 골드메달리스트입니다. 당사는 금일 기사에 대해 사실 관계를 바로 잡을 필요가 있다고 판단해 필요한 정보를 공유드립니다. 1. 회계처리 관련 상장회사는 국제회계기준(K-IFRS)을 따르고 비상장회사는 일반기업회계기준(K-GAAP)을 따르기 때문에 상장회사와 비상장회사인 당사의 회계처리를 비교하는 것은 무리가 있습니다. 당사의 경우 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 배우 배분액이 매출 원가에 포함되어 있기에 회계상 아무런 문제가 없습니다. 2. 조합 본점 소재지 관련 조합은 사업자등록 당시 해당 주소지를 소재지로 적법하게 등록하였습니다. 투자조합의 특성상 물리적인 사무실에서 근무를 하는 경우는 사실상 없고, 현재도 마찬가지입니다. 3. 준법경영 당사는 수년전부터 법무법인 LKB평산과 법률고문 계약을 체결하고, 경영 전반에 걸쳐 면밀한 법적 검토를 거치고 있는바, 경영에 있어 어떠한 위법 사항도 없습니다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

