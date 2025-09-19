CGV, 제로베이스원 월드 투어 생중계…포토카드 특전 증정

제로베이스원 월드 투어 인 서울 공연이 CGV 극장에서 생중계된다. CGV 제공

제로베이스원(ZEROBASEONE)의 2025 월드 투어의 서막을 극장에서 만나볼 수 있게 됐다.

CGV는 ‘2025 제로베이스원 월드 투어 - 히어&나우 인 서울’을 다음 달 4일 오후 6시에 CGV강변, 대구스타디움, 대전터미널, 센텀시티, 영등포, 용산아이파크몰 등 전국 6개 극장에서 생중계로 선보인다고 19일 밝혔다.

히어&나우 인 서울은 다음 달 3일부터 5일까지 3일간 KSPO 돔에서 진행되며, CGV는 4일 공연을 생중계한다.

이번 콘서트에서 제로베이스원은 지난 1일 발매된 정규 1집 네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)의 수록곡 무대를 처음 선보일 예정이다. 14만명의 관객을 동원한 2024 투어 - 타임리스 월드에서 보여준 모습에서 더욱 업그레이드된 9인 9색 매력을 선사할 계획이다.

특히 이번 공연은 팬클럽 선예매만으로 전석 매진을 기록하며 뜨거운 인기를 입증한 만큼 CGV 생중계가 현장에 가지 못한 팬들의 아쉬움을 달래 줄 또 하나의 선택지로 주목받고 있다.

CGV는 생중계를 기념해 관람한 모든 고객에게 셀피 포토카드 세트를 제공한다.

전정현 CJ CGV 콘텐츠운영팀장은 “CGV 생중계는 콘텐츠 관람을 넘어 팬들에게 또 하나의 축제의 장을 열고 있다”며 “극장의 압도적인 스크린, 사운드 환경 속에서 제로베이스원의 무대를 함께 즐기며 특별한 추억을 만들길 바란다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]