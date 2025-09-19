블랙핑크 “싱가포르·홍콩 공연 추가, 뜨거운 호응에 화답”

걸그룹 블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공

걸그룹 블랙핑크가 월드 투어 데드라인(BLACKPINK WORLD TOUR-DEADLINE)에 대한 뜨거운 성원에 힘입어 공연을 추가 확대한다.

19일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크는 오는 11월28일 싱가포르, 내년 1월26일 홍콩 공연을 추가했다. 이미 확정된 공연 포함 두 지역에서 총 6회에 걸쳐 현지 팬들과 만난다.

소속사 측은 “당초 준비했던 회차의 티켓이 예매 오픈과 동시에 빠른 속도로 매진되며 추가 공연 문의가 쇄도했다”며 “화답하고자 일정 확대를 결정했다”고 전했다.

블랙핑크는 아시아에서만 8개 도시, 20회 공연을 진행하게 됐다.

앞서 멤버들은 지난 7월 진행된 고양 공연을 포함해 다음 달 18~19일 가오슝, 24~26일 방콕, 11월 1~2일 자카르타, 11월 22~23일 불라칸, 11월 29~30일 싱가포르, 1월 16~18일 도쿄, 1월 24~25일 홍콩 공연 소식을 전했다. 이번 투어는 현재 16개 도시, 33회차가 예정됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

