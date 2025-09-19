한국의 지붕에서 세계의 인프라로…두나무 자체 블록체인 ‘기와

국내 최대 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 새로운 승부수를 띄웠다. 지난 9일 UDC에서 공개한 자체 블록체인 ‘기와(GIWA)’다. 두나무는 이번 프로젝트를 통해 거래소를 넘어 한국 웹3 혁신을 선도함은 물론 신뢰를 바탕으로 글로벌로 확장되는 미래 금융 인프라를 구축하겠다는 포부를 밝혔다.

‘기와’라는 이름은 두 가지 의미를 담고 있다. 한국 전통 건축에서 기와는 지붕을 이루며 수백 년간 비바람을 막아내고 집을 지켜온 재료다. 두나무는 블록체인에 기록되는 데이터 역시 기와처럼 겹겹이 쌓이며 안전을 지켜내길 바란다는 상징성을 이름에 담았다. 동시에 영문명 GIWA는 ‘Global Infrastructure for Web3 Access’의 약자로, 누구나 쉽게 접속할 수 있는 글로벌 웹3 인프라를 만들겠다는 비전을 표현한다.

기와체인은 옵티미스틱 롤업 아키텍처를 기반으로 한 이더리움 레이어2 블록체인이다. 오프체인 정보를 온체인에서 검증 가능한 형태로 발급하는 ‘도장(Dojang)’ 서비스를 통해 실명이나 주민번호 등 개인정보를 블록체인에 공개하지 않고도 신원을 증명할 수 있다.

두나무 관계자는 “기와체인의 경쟁력을 네 가지 키워드로 설명할 수 있다”며 “확장성, 신뢰성, 유동성, 편의성”이라고 전했다.

개발자 친화적인 확장성, 개인정보 노출 없는 온체인 베리파이를 통한 신뢰성, 업비트의 데이터와 자산을 활용한 유동성, 그리고 직관적인 월렛 경험과 통합 자산 관리 기능을 통한 편의성이 결합돼 차별화된 경쟁력을 만든다는 회사측의 설명이다.

두나무 관계자는 “운영과 스테이킹 경험을 통해 고객확인제도(KYC)·자금세탁방지(AML) 등 기와의 안정성을 확보할 방침”이라며 “기와와 연동되는 '기와월렛'도 함께 제공해 웹2·웹3 서비스를 손쉽게 이용할 수 있도록 하고, 업비트 사용자 KYC 정보와 연계해 디앱 개발 생태계를 활성화할 계획”이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

